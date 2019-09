Isis was pas 14 toen ze meedeed aan verkiezingen, nu wil ze dat jongeren mee kunnen praten

De 16-jarige Isis Bloemsma heeft een missie. Ze wil dat jongeren mee kunnen praten in de politiek. Daarom komt ze met een voorstel om de leeftijd van burgerraadsleden te verlagen van 18 naar 16. Haar idee wordt maandagavond besproken in de Tilburgse gemeenteraad.

Ruim een jaar geleden kwam ze al landelijk in het nieuws. Ze was pas veertien, maar deed al mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens haar partij 'Ons Tilburg' was ze daarmee het jongste kandidaat-raadslid van Nederland.

Duidelijke mening

Haar partij kreeg niet genoeg stemmen en dus behaalde ze geen zetel, die ze vanaf haar achttiende kon invullen. Toch zijn haar politieke plannetjes nog niet verdwenen. Nu komt ze dus met een idee om jongeren met de politiek aan tafel te krijgen. "Het is belangrijk dat we meepraten. Er worden ook beslissingen over ons genomen", vindt Isis. "En 16-jarigen hebben ook een duidelijke mening. Daar hoef je geen 18 voor te zijn. We worden vaak onderschat."

Het zijn nu vaak grijze duiven, die onduidelijk praten.

De gemeenteraad mag van haar sowieso wel wat 'minder grijs'. "Het zijn nu vaak grijze duiven, die onduidelijk praten", lacht ze. "Als er meer jongeren in de gemeenteraad komen, zullen ook meer jonge mensen politiek interessant gaan vinden." Ze noemt jongere burgerraadsleden 'een goede eerste stap'.

Niet gekozen

Burgerraadsleden zijn niet verkozen en mogen dus niet meebeslissen in de politiek. Ze helpen raadsleden met hun werk en mogen meedoen met bepaalde vergaderingen en discussies.

In Nuenen en Boekel is de leeftijd voor dit soort raadsleden al verlaagd naar 16. Zo is Matt Kanters (17) al een jaar burgerraadslid in Boekel. "Het is heel erg leuk om te doen. Je kijkt als jongere echt anders naar sommige onderwerpen. En het is een goede voorbereiding om later ook echt de gemeenteraad in te gaan."

Vroeg op voor school

Isis is er maandagavond niet bij, als de raad voor het eerst over haar voorstel praat. "Dan lig ik te slapen, want ik moet morgen weer vroeg naar school", lacht ze. "Ik word zeker bijgepraat over hoe het is afgelopen."

De gemeenteraad van Tilburg neemt op 21 oktober een beslissing over haar plan.