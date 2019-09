Een bos ter grootte van een tennisveld: Steeds meer Tiny Forests in Brabant

Een compleet inheems bos, midden in een stad, ter grootte van een tennisbaan. Dat is Tiny Forest. De eerste in Brabant werd in Den Bosch gepland en inmiddels is er ook al een in Breda en Oss. En er gaan er in Brabant meer volgen, want met behulp van de provincie komen ook Boxtel, Breda, Dongen, Halderberge, Helmond en Roosendaal.

Jeffrey Raaymakers coördineert namens natuurorganisatie IVN de aanleg van 'Tiny Forests' in Brabant. Hij merkt veel enthousiasme over het uit Azië overgewaaide kleinschalige natuur-project en spreekt van een succesvolle start in Den Bosch.

200 vierkante meter

"Samen met de buurt en bijvoorbeeld aanliggende scholen leggen we het bos aan. Daarbij houden we rekening dat we alleen soorten planten en bomen planten die ook echt in Nederland voorkomen. Het oppervlakte is bescheiden, zo'n 200 vierkante meter, maar daarin staan 600 planten, struiken en bomen in. Het blijft minimaal tien jaar staan. Dus op termijn staat hier een klein, maar volwaardig hoog bos. Midden in de stad."

Zoals dus in de Bossche Wijk De Haren. De aanliggende basisschool houdt er wekelijks natuurgericht onderwijs en buurtbewoners komen regelmatig langs om de 'Tiny Forest' te bekijken en wat te onderhouden. Zoals Machteld Terlingen. Zij is enthousiast over het bos(je) in haar wijk.

Zuinig op de natuur

"Het is een prachtige gelegenheid om de kinderen in aanraking te laten met de natuur en wat daar leeft. Verwondering door wat je er tegenkomt en dat het leuk is om daar te zijn, maar ook dat je dus zuinig op de natuur moet zijn."

Haar wijkgenoot Maurits Tax is er ook blij mee en heeft het gevoel dat het mini-bos ook waarde heeft voor het wijkgevoel. "Mensen komen hier hun hond uitlaten en houden de boel wel in de gaten. Zijn ook nieuwsgierig hoe het verder gaat groeien en de betrokkenheid ontstaat eigenlijk vanzelf."

Toegevoegde waarde

Ecoloog Johan Mees van de gemeente Den Bosch vindt de Tiny Forests ook een mooie, toegevoegde waarde voor de stad. "Want het is een nieuwe manier van groen aanleggen in woonwijken. Meestal leggen we als gemeente natuur aan buiten de stad, maar dat is in de stad ook erg belangrijk. Niet alleen voor de natuur zelf, maar natuurlijk ook voor de mensen die er omheen wonen."

En dus komen er meer Tiny Forests. In Brabant, maar ook meer in Den Bosch. Bij de Aartshertogenlaan en de Rosmalense wijk Overlaet en bij een nog te kiezen lokatie wordt er op korte termijn nog drie aangelegd .