Sint vindt onderdak in Steentjeskerk in Eindhoven, organisatie verwacht tienduizend kinderen

Sinterklaas heeft definitief onderdak gevonden in Eindhoven. Dit laat initiatiefnemer Olof van Gelder maandag weten. “We hebben de laatste benodigde vijftienduizend euro om het eerste sinterklaashuis in de stad mogelijk te maken, gevonden”, vertelt hij. “Kinderen kunnen dus tussen 19 november en 5 december in Eindhoven op bezoek komen bij de Sint.”

Het sinterklaashuis komt in de Steentjeskerk aan de Sint Antoniusstraat. En Van Gelder kan niet wachten. Hij hoopt dat de goedheiligman vanaf 19 november zo’n tienduizend kinderen ‘een lach op het gezicht kan bezorgen’.

Nog op zoek naar vrijwilligers

Het is voor het eerst dat de Sint vast onderdak vindt in Eindhoven. En dat werd volgens Van Gelder hoog tijd in de op-vier-na-grootste stad van Nederland. Nu het benodigde geld in kannen en kruiken is, heeft Van Gelder nog één belangrijke uitdaging: het vinden van zo’n tweehonderd vrijwilligers. “We hebben dagelijks zo’n dertig tot vijfendertig Pieten nodig, vandaar.”

Pieten die er in het Eindhovense sinterklaashuis volgens Van Gelder net zo uit zullen zien als de Pieten tijdens de intocht in de stad. Bruin dus, zo maakte het intocht-comité eerder al bekend.

Pietendiploma

In het sinterklaashuis worden kinderen ontvangen in de werkkamer van de Sint. De kinderen kunnen verder een kijkje nemen in verschillende kamers: een pakjeskamer, een pietenslaapkamer en een snoepjeskamer. Ook kunnen kids een heus pietendiploma verdienen.

’s Ochtends zijn scholen volgens Van Gelder welkom om bij de Sint in de Steentjeskerk op bezoek te komen. Vanaf twee uur ’s middags kunnen alle kinderen er terecht. Wel moeten ouders van tevoren even een kaartje kopen. Dit kan vanaf 26 oktober.