Hondenhandelaren willen dat hun namen worden geschrapt na onderzoek naar illegale praktijken

DEN HAAG -

Twee hondenhandelaren willen dat hun namen niet langer in verband worden gebracht met de illegale handel in honden. Ze vinden dat diverse instanties hun persoonsgegevens moeten verwijderen en zijn hiervoor naar de Raad van State in Den Haag gestapt. De zaken dienden maandag. Het is niet bekend waar in Brabant de twee wonen.