Beelden van verdachte steekpartij te zien in Bureau Brabant

De politie laat maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden zien van een verdachte die vorig weekend een man neerstak aan het Stratumseind in het centrum van Eindhoven. Vrijdag toonde de politie al een foto van de verdachte maar dat leidde niet tot de gouden tip. De politie hoopt dat de extra bewegende beelden de verdachte duidelijker herkenbaar maken.

In de nacht van zaterdag 14 en zondag 15 september was er een aanvaring tussen de verdachte en een 20-jarige man. Het slachtoffer gestoken twee keer diep gestoken. Hij moest later 25 keer gehecht worden in zijn onderarm en één keer in zijn nier.

De steekpartij gebeurde rond kwart over drie in de buurt van café de Oude Rechtbank en Miller Time. Na de steekpartij ging de verdachte er snel te voet vandoor.