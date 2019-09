Kassamedewerker mishandeld, politie hoopt dat bewakingsbeelden de tweede dader ontmaskeren

De politie wil beide verdachten oppakken van een mishandeling met diefstal bij een Jumbo in Tilburg. Eén dader is opgepakt. Door bewegende beelden van de diefstal te tonen in Bureau Brabant, wil de politie ook de tweede verdachte opsporen.

Op maandagavond 20 mei tegen acht uur kwamen twee mannen via de achteringang de Jumbo supermarkt aan het Lieve Vrouweplein in Tilburg binnen. Tijdens het afrekenen van een blikje energiedrank lukte het een van hen wat geld uit de kassalade te graaien. De kassamedewerker werd daarbij tegen het hoofd geslagen. Hij moest worden behandeld in het ziekenhuis.

In dezelfde uitzending van Bureau Brabant maandagavond staat de politie ook stil bij een brutale diefstal van een portemonnee. Dat gebeurde op woensdag 29 mei rond halfdrie. In de Albert Heijn op het Cassandraplein in Eindhoven werd de portemonnee van een 84-jarige vrouw gestolen. Bij de kassa ontdekte ze dat haar tas openstond en dat haar portemonnee hieruit was gestolen. Op camerabeelden is te zien dat de diefstal plaats vond bij de groenteafdeling.

Er kwamen twee vrouwen in beeld waarvan er vermoedelijk één voor de nodige afleiding zorgde en één die na enkele pogingen erin slaagde om de ‘beurs’ te stelen. U kunt de complete uitzending van Bureau Brabant terugkijken via politie.nl.