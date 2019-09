Huwelijksreis van één nacht door faillissement van reisorganisatie Thomas Cook

Rob vertelt het verhaal over zijn extreem korte huwelijksreis vrij nuchter aan de telefoon in het radioprogramma Wakker van Omroep Brabant. Maar misschien is hij nog steeds beduusd van wat hem is overkomen. Hij verheugde zich op een zonnige, ontspannen vakantie op Tenerife met zijn kersverse vrouw, maar hoopt nu op een ticket terug naar huis.

Of we maar even 1200 euro wilden betalen

"Toen we bij ons hotel op Tenerife aankwamen, hebben we ons bij de receptiebalie gemeld waar we heel vriendelijk werden ontvangen. Onze reisleider was er niet bij, die was al een paar hotels eerder uitgestapt. Toen kregen we ineens te horen dat we 1200 euro moesten betalen. Maar die hadden we natuurlijk al betaald. Aan Thomas Cook!"

"Ik ben meteen gaan bellen met de reisleider en die zei: je moet daar weg", vertelt Rob. "Waarop ik zei: dat is goed, maar waar moet ik dan naartoe? Op dat moment kwam de manager van het hotel erbij. Die bood zijn excuses aan, vond het allemaal heel erg en zei dat we konden blijven. Prima, opgelost, dachten we. We konden eindelijk aan onze vakantie beginnen, onze huwelijksreis."

LEES OOK: 'Nancy en zussen de dupe van faillissement Thomas Cook: 'Moesten 2000 euro betalen in Griekenland''

We moesten eruit

Rob en zijn vrouw gingen een lekker hapje eten en kwamen 's nachts rond half één terug in het hotel. Daar wachtte hen een onaangename verrassing. Rob: "Toen we de deur van onze kamer open wilden maken, bleek het kaartje niet te werken. Wij weer naar beneden, naar de receptie en daar werd simpelweg gezegd dat we moesten betalen. Betalen of vertrekken. Maar we hadden betaald, dus dat ging ik echt niet doen! Vertrekken dus."

Vervolgens heeft Rob urenlang gebeld zonder iemand van Thomas Cook te pakken te krijgen."Totdat ik een jongen van Thomas Cook op Grand Canaria aan de telefoon kreeg. Weet je wat die zei? 'Regel een ticket en maak dat je daar wegkomt'. En nu zitten we dus op het vliegveld."Wanneer ze weer thuis zijn weet hij niet. En of ze iets terug gaan krijgen van de door hen betaalde reis is ook nog maar de vraag.

Oudste reisorganisatie ter wereld

Maandag werd bekend dat de Britse reisorganisatie Thomas Cook, de oudste reisorganisatie ter wereld, failliet is. Thomas Cook werd in 1841 opgericht door Thomas Cook uit Leicestershire. Wat het failliet van de Britse tak betekent voor de Nederlandse vestigingen en Neckerman Reizen (dat ook door de reisgigant was ingelijfd), is niet bekend. Net als Thomas Cook heeft ook Neckerman sinds maandag alle vluchten en reizen geannuleerd.

LEES OOK: 'Ruim 250 reizigers die vanaf Eindhoven Airport zouden vertrekken de dupe van problemen Thomas Cook'