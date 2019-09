Hans Smolders schoon verklaard na longtumor: ‘Het is een heftige periode geweest’

Hans Smolders is na zijn operaties weer aan de betere hand (Foto: Hans Smolders).

Hans Smolders is na zijn tweede operatie van een kwaadaardige tumor op zijn rechterlong schoon verklaard door zijn arts. De Tilburgse politicus is uit het ziekenhuis en weer thuis.

Smolders liet dinsdag aan Omroep Brabant weten dat het een heftige periode voor hem was. Half juli werd een kwaadaardige tumor uit zijn rechterlong verwijderd. De fractievoorzitter van Lijst Smolders Tilburg had al langer klachten. In juli werd de oorzaak gevonden en werd hij snel geopereerd. Er volgde ook een tweede operatie.

Mentale en geestelijke kracht

“Nu ik weer beter ben, zal ik nog wel een tijdje moeten werken aan mijn mentale en geestelijke kracht. Juist dat zijn tijdens mijn hele leven al mijn sterkste eigenschappen”, vertelt Smolders.

Smolders gaf na zijn eerste operatie aan dat hij, als hij opgeknapt is, weer gewoon de Tilburgse politiek ingaat. Tot het zover is, wordt hij vervangen door de nummer twee van Lijst Smolders, Peter van den Hoven.

LEES OOK: Hans Smolders met succes geopereerd, kwaadaardige tumor verwijderd uit rechterlong