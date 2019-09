Steekpartij in Zijtaart, politie arresteert Udenaar (34) op bospad

De politie heeft maandagavond rond zeven uur een 34-jarige man uit Uden opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij in Zijtaart, eerder op de dag. De man werd ingerekend op een bospad in het nabijgelegen Mariaheide.

Maandagochtend werd er rond kwart over acht een vrouw voor haar huis aan de Pastoor Kampstraat neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie is ze 'flink' gewond. Of haar situatie levensbedreigend is, kon hij maandag niet zeggen. De dader ging er na de steekpartij vandoor.

'Relatiesfeer'

Volgens buren woont er een Pools gezin in het huis waarvoor de steekpartij plaatsvond. Het gezin woont volgens hen al jaren in de wijk. De buurtbewoners zijn dan ook geschrokken: alle gezinsleden staan in de buurt bekend als rustig en probleemloos. In het huis zouden een vader, moeder en twee dochters wonen.

De politie gaat ervan uit dat de toedracht voor de steekpartij ligt ‘in de relatiesfeer’. "We weten in welke richting we het moeten zoeken", zegt een woordvoerder. "We zijn dan ook gericht op zoek naar de verdachte."