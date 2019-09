Politie doorzoekt huis van Beerse moordverdachte Joop V. na zelfmoord in Escharen

De politie is dinsdagochtend rond elf uur in Beers begonnen met een onderzoek in het huis van Joop V., de man die verdacht wordt van het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van een 11-jarig meisje uit Roemeniƫ. Er zijn ruim tien agenten bij de woning aanwezig.

In het huis, een boerderij, maar ook in naastgelegen stallen wordt druk onderzoek gedaan. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt de huiszoeking gehouden 'in het kader van ondersteuning van de Roemeense politie'.

De 47-jarige Joop V. pleegde maandagmiddag zelfmoord door zijn auto voor een vrachtwagen te gooien in Escharen. Op V. was een klopjacht gaande in Roemenië. V. woont in Beers, maar bezocht Roemenië veelvuldig. Volgens journalisten in Roemenië deed hij het land zeker acht keer aan in de afgelopen twee jaar.

V. werd in het land verdacht van de moord op de 11-jarige Mihaela Adriana. Adriana kwam vrijdag niet thuis van school in het dorp Gura Șuţii en werd zondag dood gevonden aan de rand van een bos.

Naar Nederland

De Roemeense politie had voor de vondst van het meisje al camerabeelden gezien waarop de auto van de Nederlander te zien was. Joop V. werd verhoord maar niet aangehouden, omdat hij nog niet officieel verdachte was.

Nadat het lichaam van het meisje werd gevonden in haar woonplaats, begon de klopjacht naar V. De man vluchtte snel naar Nederland en pleegde dus maandagmiddag zelfmoord in Escharen. De vrachtwagenchauffeur van de wagen waar V. op inreed, raakte lichtgewond.