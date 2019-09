Duizenden Poolse stenen liggen klaar in Breda, kunstenaar maakt tankspoor in plantsoen

Wie Tomasz' vingers volgt, ziet het patroon dat hij in Polen in de stenen heeft laten hakken. Elke steen is een puzzelstukje. Als ze allemaal op hun plaats liggen, zie je een weg waarin het spoor van een tank is achtergebleven.

In Polen is in de stenen een tankspoor gebeiteld.

Cromwelltank

Op internet heeft Tomasz uitgezocht hoe het spoor er uitzag van de Britse Cromwelltank. Dat was de tank waarmee generaal Maczek, als aanvoerder van de eerste Poolse pantserdivisie, in 1944 Breda binnenreed.

Het embleem van de Eerste Poolse Pantserdivisie maakt ook deel uit van het kunstwerk.

Het tankspoor moet eind oktober klaar zijn als in Breda de bevrijding wordt gevierd. Omdat Breda door de Eerste Poolse Pantserdivisie is bevrijd, krijgt die herdenking een Pools tintje.

Wroclaw

Wroclaw is de Poolse zusterstad van Breda. De Poolse kunstenaar Wojciech Kolacz maakte onlangs een grote muurschildering in Breda die ook verwijst naar de bevrijding. Tomasz Tomaszewski is ook een kunstenaar uit Wroclaw.