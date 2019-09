Ruim honderd 'hooligans' gingen de ME dinsdagmiddag te lijf met stenen tijdens een oefening.

TILBURG -

Ruim honderd 'hooligans' gingen de ME dinsdagmiddag te lijf met houten blokken. Bij het stadion van Willem II was een grote oefening van de hulpdiensten. "Nu mogen we eindelijk lekker rellen", vertelde een deelnemer opgetogen. "Normaal durf ik dit niet, maar nu wel."