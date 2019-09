Koning Willem-Alexander: Rusland moet MH17-onderzoek steunen

NEW YORK -

Koning Willem-Alexander heeft Rusland opgeroepen mee te werken aan het MH17-onderzoek. Dat deed hij tijdens een toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij sprak daar voor de tweede keer. "De nabestaanden van de 298 slachtoffers verwachten gerechtigheid en wij zullen niet rusten voordat recht is gedaan", aldus de koning.