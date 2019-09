‘Dit kan zo niet langer’, brandweer maakt zich zorgen over branden bij Fire-Up

De brandweer maakt zich zorgen over de branden bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk. Dat zegt officier van dienst Sasbout Korting woensdagmorgen tegen Omroep Brabant.

Voor de vierde keer in een week tijd moest de brandweer woensdagmorgen uitrukken voor brand bij het bedrijf. Dit keer stonden vier pallets met aanmaakblokjes in brand.

“Dit kan zo niet langer”, zegt Korting over de situatie bij Fire-Up. “De angst dat dit een keer tot een grote brand leidt, is bij ons wel aanwezig. Er moet een aangepast plan worden gemaakt.”

Containers niet de oplossing

De gemeente Oisterwijk besloot na de branden de productie van de aanmaakblokjes stil te leggen, totdat de voorraad in containers opgeslagen wordt. Dit is volgens Korting niet meer de juiste oplossing. “De broei van die aanmaakblokjes gebeurt ook in een container en dan heb je dus kans op een containerbrand. Dat moeten we niet willen.”

Volgens de brandweerman is er eigenlijk maar één oplossing. De voorraad met aanmaakblokjes moet niet meer bij het bedrijf worden opgeslagen. Rond halfacht was de brandweer vertrokken bij Fire-Up. Medewerkers van het bedrijf zijn bezig inmiddels bezig om de voorraad pallets, ongeveer honderd stuks, op te ruimen. Er is ook een medewerker van de gemeente Oisterwijk aanwezig.