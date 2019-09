Verkeersaso mishandelt weginspecteur: politie deelt compositietekening

Een man die in mei van dit jaar op de A2 bij Valkenswaard een weginspecteur van Rijkswaterstaat mishandelde, wordt nog steeds gezocht door de politie. Daarom is er een compositietekening verspreid van hem en de vrouw die op dat moment bij hem was.

Op dinsdagmiddag 21 mei rond kwart voor vijf sprak een weginspecteur de man aan op asociaal rijgedrag. Op een parkeerplaats gingen zij met elkaar in gesprek, maar volgens de politie reageerde de man ‘erg agressief’. De man schopte en sloeg de weginspecteur.

Tweetal

De politie heeft nu een compositietekening van de man en de vrouw verspreid. “De vrouw die bij hem was deed niets om de mishandeling te voorkomen en bedreigde de weginspecteur ook”, zegt de politie. Het is niet duidelijk of de vrouw zijn partner is. Bij het incident waren een witte en mogelijk rode auto betrokken.

De politie hoopt dat iemand de twee herkent. “De weginspecteur is vooral heel erg geschrokken van wat hem overkwam, maar raakte niet gewond”, laat de politie weten.