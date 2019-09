Hilal zat 2,5 jaar in de cel voor drugshandel, nu helpt hij ex-gevangenen aan een baan

Het is voor ex-gevangenen enorm moeilijk om een baan te vinden. Voormalig drugshandelaar Hilal Makhoukhi (42) runt sinds kort een uitzendbureau in Tilburg om hen te helpen. "Werkgevers denken vaak dat we niets kunnen."

"Ze zijn eng, hebben geen motivatie en ze stelen." Bij het plaatsen van ex-gedetineerden loopt Hilal tegen nogal wat vooroordelen aan. "Werkgevers zijn bang voor reputatieschade."

'Diamanten'

Toch heeft hij al zo'n vijftien voormalig criminelen aan een nieuwe job geholpen, vanuit zijn nieuwe kantoor. "Het zijn ruwe diamanten, die geslepen moeten worden." Sinds drie maanden zit zijn bedrijf CurrentWerkt ook in Tilburg. Met zijn vestigingen in Arnhem, Rotterdam en Almelo hielp hij eerder al zo'n tweehonderd mensen aan het werk.

"Ik miste mijn zoontje en dochtertje elke dag."

Het aannemen van een ex-crimineel heeft volgens Hilal juist heel veel voordelen. "Ze zijn extreem gemotiveerd. Als je uit de gevangenis komt, grijp je elke kans met beide handen aan", weet Hilal. "Dan denk je wel drie keer na, voordat je het weer verprutst." Ook hebben werkgevers deze groep volgens hem hard nodig door een tekort aan werknemers.

Drugshandel

Hilal heeft zelf ook niet bepaald een leeg strafblad. Hij werd veroordeeld omdat hij meerdere grote wietplantages had. "Mijn leven stond stil. Het was een heftige periode." Zijn kinderen waren de motivatie om niet op te geven. "Ik miste mijn zoontje en dochtertje elke dag."

"Ik heb tweehonderd sollicitatiebrieven gestuurd."

"Je wordt dubbel gestraft, op het moment dat werkgevers je niet serieus nemen", merkte Hilal. Hij weet hoe moeilijk het is als je net uit de gevangenis komt. Daar wilde hij iets aan doen. "Sommigen hebben geen geld. Overal zijn verleidingen. Je bent als een kind in een snoepwinkel", weet hij. "Het is makkelijk om weer de fout in te gaan."

Levenslang

Ook Omar (33) weet hoe lastig het kan zijn. "Ik heb tweehonderd sollicitatiebrieven gestuurd." Hij zat acht jaar in de cel voor drugshandel. "Als werkgevers dat horen, haken ze meteen af." Nu werk hij als recruiter bij het uitzendbureau. "Jij blijft hier levenslang", grapt Hilal.

"Een baan helpt ze echt om op het rechte pad te blijven." De ex-gedetineerden worden vooral geplaatst in de bouw, de schoonmaak en de installatiebranche. "Daar kijken ze toch minder snel op van een misstap, dan bijvoorbeeld op een notariskantoor", lacht Hilal.

De ondernemer droomt inmiddels van vestigingen in heel Nederland. Binnenkort hoop hij een uitzendbureau in Amsterdam te openen.