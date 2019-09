Tracé omstreden hoogspanningsleiding gewijzigd, maar niet in Zevenbergschen Hoek

In Zevenbergschen Hoek weinig tevreden gezichten woensdag. In West-Brabant gaat de minister bijna overal het advies overnemen van de gemeenten, bewoners en maatschappelijke organisaties over de grote en omstreden 380KV-hoogspanningsleiding, maar niet in Zevenbergschen Hoek. Daar heeft het ministerie besloten een eigen plan én lijn te trekken.

Al jaren wordt besproken waar de hoogspanningslijn precies moet komen. Begin 2022 start de bouw. De hoogspanningsleiding in West-Brabant is nodig vanwege de toenemende vraag naar stroom en voor de levering van elektriciteit die windmolens aan de kust opwekken.

Het besluit van Eric Wiebes, de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), werd woensdagochtend gedeeld tijdens een presentatie van de plannen in het gemeentehuis van Etten-Leur. Er werd verwacht dat het ministerie het tracé dat werd voorgesteld door de ‘samenwerkende overheden’ zou overnemen, maar dat is - grof genomen - enkel bij tien van de elf adviespunten het geval.

Afwijkingen van advies

In Zevenbergschen Hoek bijvoorbeeld. Daar gaat de minister niet mee in het gegeven advies, naar eigen zeggen omdat hij ‘de criteria op een andere manier weegt’ “Zo hebben de kosten in het advies van de samenwerkende overheden een lage weging. Daar kan ik niet in meegaan”, besluit de minister.

De voorkeursvariant van de gemeenten wordt dus genegeerd. Die variant zou ervoor hebben gezorgd dat zeven huizen minder (bijna) onder de lijn komen te liggen in Zevenbergschen Hoek. De meerkosten van dat plan zijn ruim elf miljoen euro, en die kosten zijn dat volgens de minister niet waard.

De variant van het ministerie zelf scoort volgens Wiebe bovendien beter op het vlak van landschap, tijdelijke overlast voor bewoners en nettechniek. Een ander advies uit de regio werd ook in de wind geslagen: een extra knik van de lijn nabij ’s Gravenmoer, zodat de lijn verder van zowel 's Gravenmoer als Waspik komt te liggen.

“Deze knik leidt echter niet tot minder gevoelige bestemmingen en leidt ook op landschap, natuur, nettechniek niet tot een betere score. Deze knik levert € 20 miljoen meerkosten op. Ik acht deze knik daarom niet proportioneel”, besluit Wiebes.

Omstreden lijn

De lijn loopt van Rilland in Zeeland via West-Brabant naar het Land van Heusden en Altena. In vrijwel elk dorp in West-Brabant waren actiegroepen tegen de plannen. Uiteindelijk, om toch een tracé te kiezen, besloot de minister advies te vragen aan betrokken gemeentebesturen en maatschappelijke organisaties.

In november houden het Ministerie van EZK en netbeheerder TenneT vier inloopavonden voor geïnteresseerden in de besproken regio's. Waar en wanneer zij zullen plaatsvinden wordt binnenkort duidelijk.