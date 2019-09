Dronken man zonder rijbewijs vlucht voor politie en belandt tegen boom

De man was waarschijnlijk onder invloed, maar weigerde de bloedtest in het ziekenhuis. (Foto: SQ Vision)

Een man van 47 uit Roosendaal heeft in de nacht van woensdag op donderdag een flinke lijst aan strafbare feiten gepleegd in Breda. Hij reed zonder rijbewijs, negeerde een stopteken en reed met hoge snelheden door het centrum. Uiteindelijk belandde hij tijdens de politieachtervolging met zijn auto tegen een boom.

Tijdens zijn arrestatie verzette hij zich flink, zegt de politie. Hij beledigde agenten, was brutaal tegen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis en weigerde bloed af te staan.

Hevig verzet

Iets na twee uur ’s nachts kreeg de politie een melding over een vermoedelijk dronken bestuurder in een Mercedes met Spaans kenteken. Ze gaven de bestuurder een stopteken, maar hij ging er snel vandoor. De man reed met snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur door de bebouwde kom. Uiteindelijk reed hij via de Emerparklaan de Hondsdonk op. Daar vloog hij uit de bocht en reed hij frontaal tegen een boom.

Agenten verleenden eerste hulp, de bestuurder had een bebloed gezicht. Toen ze hem uit de auto wilden haalden, verzette hij zich hevig. De politie heeft toen pepperspray gebruikt om hem te overmeesteren.

Naar cel gebracht

De Roosendaler is daarna voor controle naar het Amphiaziekenhuis gebracht. Daar begon hij tegen te stribbelen en te vloeken tegen het medisch personeel. Hij weigerde hulp en wilde niet meewerken aan bloedonderzoek om te kijken hoeveel alcohol er in zijn bloed zat. Uiteindelijk is hij naar de cel in Breda gebracht.