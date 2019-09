Een kinderboek schrijven in vijf dagen tijd: Anke en Rick sliepen daarom zelfs in het Textielmuseum

Verwonderd loopt Rick door het Textielmuseum. "Het is en blijft een prachtige plek om een kinderboek over te maken. Al die machines worden nog met de hand bediend en dat spreekt enorm tot de verbeelding."

Het boek is geschreven voor het Tilburgse kinderboekenfeest Knetters. Doel van dit festival is om kinderen enthousiast te maken om te lezen. De organisatie vroeg de twee om het boek in slechts vijf dagen te maken. "Dat is een leuke creatieve uitdaging om dit zo snel te doen", zo verklaart Maartje Remmers van Knetters de opdracht. "Ook dwingt het je om je echt goed te focussen op de locatie waarover je schrijft."

Spoedklus

Rick en Anke waren meteen enthousiast over deze spoedklus. "Het grote voordeel is dat je onder druk wel moet presteren." Toch bracht deze haastklus ook nadelen met zich mee. "We werden heel vaak aangesproken of gefotografeerd. We moesten streng zijn en ons echt afsluiten van alle museumbezoekers. Anders kwamen we niet aan werken toe", lacht Anke.

Anke en Rick sliepen zelfs in het Textielmuseum. (foto: Maria van der Heyden/het TextielMuseum)

De twee sliepen één nacht midden in het verlaten museumpand, op een dun matrasje. "Dat was heel spannend. Alle lichten gingen overal uit", grinnikt Anke. "We werden wel wakker van mysterieuze geluiden", vult Rick aan. "Ik hoorde ineens een diepe zucht van een machine." Of ze het volgende keer weer zo snel een boek willen maken? Anke lacht: "De volgende keer toch liever iets meer tijd."

Rode draad

Het kinderboek vertelt het verhaal van een moeder die in het museum werkt. Ze neemt haar twee kinderen mee naar het werk, maar die vervelen zich nogal. De twee worden het museum uitgezet, omdat ze iedereen voor de voeten lopen. Eenmaal buiten volgen de kinderen een 'rode draad', die ze naar bijzondere plekken brengt.

Het boek wordt komende zondag gepresenteerd tijdens kinderboekenfeest Knetters in poppodium 013 in Tilburg. Tijdens dit festival kunnen kinderen allerlei workshops doen, voorstellingen bekijken en ook komt schrijver Paul van Loon op bezoek. Aanstaande woensdag start de Kinderboekenweek.