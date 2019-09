Bruin is het nieuwe roze: het Roze Kasteel krijgt toch weer een kleurtje

Het Roze Kasteel in het voormalige Land van Ooit krijgt toch wéér een kleurtje. “Het roze was zo hardnekkig, we kregen het er heel moeilijk van af en daardoor zijn de stenen beschadigd”, vertelt projectleider Rick Dusée. “De restjes roze die achtergebleven zijn, dekken we nu af met een mooie nieuwe laag in bruintinten.”

Het roze is weg en wordt vervangen door een palet aan bruin-geeltinten. Bij de start van de restauratie van kasteel d’Oultremont, zoals het officieel heet, werd er nog van uitgegaan dat de stenen het roze bombardement goed hadden doorstaan. De praktijk bleek weerbarstiger want het plakkerige roze heeft de stenen flink beschadigd.

“De steen is iets meer beschadigd dan we hadden gedacht, daarom moet je er een nieuwe laag op zetten. Omdat anders regen en vorst in de onbeschermde steen kunnen doordringen en de steen uiteindelijk kapot gaat.”

Bruin is het nieuwe roze

Over de nieuwe kleuren voor het voormalige Roze Kasteel is lang gepraat en vergaderd. Kleurstalen en kleurenwaaiers kwamen op tafel, proefvakken werden ingekleurd en pas daarna is er een keuze gemaakt. De nieuwe kleur voor het Roze Kasteel laat zich het best omschrijven als een palet aan kleuren in de tinten bruin en geel. “Er is wel voor gekozen om de kleuren zo dicht mogelijk bij de oude stenen te houden”, zegt projectleider Rick Dusée.

Geheime muur ontdekt

Bij de restauratie van Kasteel d’Oultremont komen bouwvakkers, architect en aannemer zo nu en dan ook verrassingen tegen. Zo werd dinsdag een geheime muur ontdekt. Een muur die op geen enkele bouwtekening staat en vooral vraagtekens oplevert. “Wij denken van alles, maar dat ga ik nu niet vertellen”, zegt een ook verbouwereerde Rick Dusée. “Het kan zijn uit de tijd van 1875, of uit de tijd van het Land van Ooit. We gaan uitzoeken wat de functie van het muurtje is geweest en wat we ermee gaan doen.”