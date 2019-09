VR-bril biedt alvast een kijkje in het toekomstige HUIS van iedereen in Roosendaal

Het vernieuwde stadskantoor van Roosendaal wordt eigentijdser en vooral ook lichter aan de buitenkant. Woensdag presenteerde de stad het definitieve ontwerp van het stadskantoor. Het huidige pand aan het Stadserf is veertig jaar oud. Het ‘HUIS’ zoals het stadskantoor straks gaat heten, komt op dezelfde plek. Het moet in 2021 klaar zijn. Zondag kan er al door een VR-bril worden gekeken.

Volgens wethouder Cees Lok voelt het huidige stadskantoor gedateerd aan: “Het gebouw is donker en gesloten aan de buitenzijde. In de zomer is het er binnen te warm en in de winter vaak te koud", zegt de wethouder.

Flexplekken

"Ook zijn het gebouw en de faciliteiten niet altijd meer afgestemd op de dienstverlening naar inwoners. De publiekshal en kantoorruimten voelen niet meer van deze tijd. Dit gaat ingrijpend veranderen.” In het HUIS komen driehonderd flexplekken.

Het nieuwe atrium verbindt de publiekshal met de bovengelegen werkvloeren. Bezoekers in de publiekshal en de ambtenaren zijn daardoor zichtbaar voor elkaar.

Vergaderplekken

Er komen in totaal 400 vergader- en overlegplekken. Het HUIS van Roosendaal een krijgt een tweede entree. Zo kan het vergadercentrum gebruikt worden als de rest van het gebouw gesloten is.

Tijdens het Roosendaals Treffen komende zondag kunnen Roosendalers alvast een kijkje nemen in het toekomstige HUIS van Roosendaal. 's Middags van twaalf tot vijf uur opent het huidige stadskantoor haar deuren. Onder begeleiding van een medewerker kunnen bezoekers mee het gebouw in en op een aantal punten zelfs met een VR-bril in de toekomst kijken.