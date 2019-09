Parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport gaat twee jaar na instorten open: 'Veiliger kan het niet'

EINDHOVEN -

Ruim twee jaar nadat de gloednieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport instortte, is 'P1' dan toch eindelijk klaar. op 1 oktober gaat ze open. In mei 2017 stortte de garage tegenover de ingang van het vliegveld met donderend geraas in, door constructiefouten. Wonder boven wonder vielen daarbij geen slachtoffers.