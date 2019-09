Fire-Up laat branden onderzoeken, verkeerd geleverde olie lijkt de oorzaak

Producent van aanmaakblokjes Fire-Up aan de Nedervonder in Oisterwijk laat de oorzaak van de recente palletbranden grondig onderzoeken. Het vermoeden bestaat dat de plantaardige olie, die als impregneermiddel wordt gebruikt, de boosdoener is. Nadat er woensdagochtend opnieuw brand ontstond in enkele pallets, is in overleg met de gemeente en brandweer besloten om een deel van de opslag op 26 september te laten afvoeren en vernietigen.

Op 28 juli brandde het hele magazijn van Fire-Up af. In de afgelopen dagen was er vier keer brand op pallets, waarop aanmaakblokjes in tabletvorm liggen opgeslagen. Deze tabletten worden gemaakt van zachtboard dat wordt geïmpregneerd met plantaardige olie. De tabletten worden op pallets gestapeld en hebben dan een temperatuur van circa 45 graden. Vervolgens koelen ze in 48 uur af naar kamertemperatuur en worden dan pas verpakt. Maar bij de vier brandjes is geconstateerd dat de temperatuur een stuk hoger was. In plaats van af te koelen, werden de tabletten een stuk warmer door broei. De temperatuur liep zo hoog op, dat de aanmaakblokjes in brand vlogen.

Foute levering

Fire-Up vermoedt dat er iets mis is gegaan met de levering van plantaardige olie op 12 september, zoals eigenaar Kees van Opstal maandag al vermoedde. Daarin zitten waarschijnlijk ingrediënten, die de broei veroorzaakt hebben. Het bedrijf laat door twee afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke inspecteurs onderzoek doen. Ook wordt onderzocht of de magazijnbrand van 28 juli door de verkeerde olie is ontstaan.

Op aandringen van de gemeente Oisterwijk is woensdag besloten om 40 pallets met aanmaakblokjes in tabletvorm af te voeren en te vernietigen. Deze zijn in de periode van 12 tot en met 18 september geproduceerd. De overige circa 80 pallets met tabletten blijven buiten bij het bedrijf opgeslagen. Deze zijn gemaakt met een andere zending plantaardige olie.

Stalen containers

Binnenkort worden bij Fire-Up stalen containers geplaatst, waarin aanmaakblokjes in tabletvorm worden opgeslagen. Deze containers blijven totdat het magazijn van Fire-Up opnieuw is gebouwd. Ook gaat het bedrijf per direct een betere manier van opslag invoeren, waardoor de geproduceerde tabletten veel sneller kunnen afkoelen.

De productie van de tabletten aanmaakblokjes is na de eerste brand in september op aanwijzen van de gemeente Oisterwijk stilgelegd, totdat meer bekend is over de oorzaak van de branden. Intussen gaat de productie van losse aanmaakblokjes door. Deze losse blokjes worden opgeslagen in open metalen bakken, die mechanisch met lucht worden geventileerd. Deze losse blokjes koelen daardoor binnen twee uur af naar kamertemperatuur en kunnen dan verpakt worden.

Blokjes zijn veilig

Het bedrijf benadrukt dat Fire-Up aanmaakblokje die in de winkel liggen, volstrekt ongevaarlijk zijn. De plantaardige olie in het aanmaakblokje is namelijk volledig gestold.