Kans om eindelijk Motocross of Nations te winnen groot dankzij compleet Brabants team

Toch laten Glenn Coldenhoff uit Best, Calvin Vlaanderen uit Westerhoven en Herlings zich niet gek maken dat het een puur Brabants feestje wordt op de tijdelijke crossbaan op het TT-circuit . "Ik rij zeker voor rood-wit-blauw", zegt Coldenhoff. "Ik ben ben een trotse Nederlander. We hebben nog een speciale gast die de laatste manche komt kijken. Het is niet zomaar iets dat de koning komt."

En zo denkt, ondanks het Brabantse bloed, Herlings er ook over. Hij kijkt verder dan alleen Brabant. "Nederland is maar een kikkerlandje ten opzichte van andere landen en om dan toch nog favoriet te zijn is wel heel bijzonder."

Topvorm

De drie heren zijn misschien wel de sterkste ploeg die Nederland ooit op het 'wereldkampioenschap voor landenteams heeft gehad. Al een paar keer zaten ze dicht bij de titel. Vorig jaar kreeg Calvin Vlaanderen pech, waardoor het weer een tweede plek werd. Dit jaar zijn de kansen op winst groot, denkt ook Jeffrey Herlings: "Calvin is een van de betere MX2-rijders in het veld en Glenn heeft nu zijn beste vorm ooit. Ik ben nog niet in de vorm die ik vorig jaar had. Maar ik zit er dichtbij."