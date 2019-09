Miljoenenlading coke naar Oosterhout: milde straffen opgelegd

Volgens de rechtbank zijn ze alle drie schuldig aan het medeplegen van drugsimport. De Belgische transportondernemer Mushegh P. (39) die als opdrachtgever van het transport wordt gezien, kreeg twee jaar cel voor zijn belangrijke rol. De Oosterhoutse loodseigenaar Johan van G. (50) krijgt een jaar cel net als Nabil T. uit Amsterdam (22).

Onlangs was nog tot tien jaar cel tegen ze geëist voor smokkel van de megalading. Die kon zeker 100 maar mogelijk wel 140 miljoen euro opleveren op de markt.

3999 kilo min 1

Maar de rechtbank ziet het anders dan het OM. In de haven van Antwerpen werd al 3999 kilo coke in beslag genomen. Douane en politie mogen drugs niet laten zitten als ze de container stiekem volgen, omdat ze zich dan zelf schuldig maken aan het doorlaten van drugs.

In Antwerpen heeft de politie daarom een kilo coke in de container laten zitten en die is ook echt geëxporteerd naar Nederland. Dat achterlaten van die kilo was ook nog eens een soort 'ongelukje' want normaal laat de politie maar een paar grammen zitten. Dat is voor de bewijsvoering dat het ook echt om die specifieke container ging.

Kilootje

Het OM vond in deze zaak dat het drietal met de megalading te maken had, maar de rechtbank niet. Die keek naar wat er werkelijk is geïmporteerd: 1 kilo.

Op import van een kilo coke staat in Nederland gemiddeld acht maanden cel, volgens de rechtbankrichtlijnen. Maar omdat de oorspronkelijke lading veel groter was, kregen de mannen iets meer straf.

De rechtbank vindt verder dat er onvoldoende bewijs is dat ze afwisten van de grootte van de lading.

Meteen cel in

De drie verdachten, die tot de uitspraak op vrije voeten waren, waren niet bij de uitspraak aanwezig. Waarom is onbekend, maar mogelijk heeft het te maken met de dreigende celstraf.

Het OM eiste dat ze meteen hun straf uitzitten en dat heeft de rechtbank donderdag ook bepaald. Ze hebben al drie maanden in voorarrest gezeten en dat gaat van hun definitieve straf af.

Bananen

De lading zat verstopt in een zeecontainer met bananen die vorig jaar augustus was geïmporteerd uit Colombia. Alles kwam via Rotterdam uiteindelijk de haven van Antwerpen binnen.

Er was tien jaar cel geëist tegen Mushegh P. (39) en negen jaar tegen de Oosterhouter Johan van G. (50) en Nabil T. (22) die kwam kijken hoe het met de lading was.

Tegen de Armeense chauffeur die de lading vervoerde was te weinig bewijs. Hij was geen verdachte meer. Hij vervoerde de container in opdracht van zijn baas Mushegh P. naar Oosterhout.

De zaak diende in Dordrecht omdat het onderzoek liep bij de landelijke eenheid van de politie. Die behandelt grote internationale drugssmokkel en kiest zelf de rechtbank.

Elf ton coke

Er loopt nog een andere grote Oosterhoutse cokezaak van zomer 2018. De zaken hebben niks met elkaar te maken, zo is op een vorige zitting nog verteld door het OM. Maar ze speelden allebei in dezelfde week en in Oosterhout. In die andere zaak gaat het om een verdenking van twee zendingen van bijna 11.000 kilo coke.

Paul van W. , hoofdverdachte in die zaak, kwam woensdag nog in het nieuws omdat hij een tijdelijke vrijlatingsregel overtrad en weer werd opgepakt.