Geen plaksnorren of pruiken, maar deze band uit Bergen op Zoom is wel bijna net zo goed als Queen

“Dit is een hele eer. Zeker omdat we nog maar tweeënhalf jaar bestaan en we nu al hiervoor gevraagd worden”, zegt drummer Jean-Paul Heck uit Bergen op Zoom. Crazy Little Things is de eerste Nederlandse band die op de Queen Concention mag spelen. Jean-Paul: “We spelen op zaterdagavond anderhalf uur tussen de echte Queen ‘nerds’ van over de hele wereld dus dat is best spannend.”

'Geen plaksnorren en pruiken'

De bandleden sleutelen tijdens hun repetities in Hoogerheide wekelijks aan hun sound om het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. “We zijn geen band van plaksnorren en pruiken. Het gaat ons om de muziek. Onze kracht is de rauwe power die Queen ook heeft. Ik denk dat we daar wel in uitblinken vooral wanneer we live spelen”, legt Jean-Paul uit.

The Crazy Little Things uit Bergen op Zoom (Foto: Erik Peeters)

Alle bandleden zijn zelf ook grote Queenfans. Gitarist Jeroen Lips uit Oudenbosch heeft zelfs de gitaar van zijn idool Brian May laten nabouwen in Italië. En, net zoals May, gebruikt Jeroen een 60 pence-muntje als plectrum (een plat plaatje om de snaren mee te bespelen). “De magie van Brian May zit in zijn vingers. Er is er maar eentje die zo kan spelen zoals hij, maar ik probeer wel zo goed mogelijk in de buurt te komen”, klinkt het bescheiden uit de mond van de leadgitarist van Crazy Little Things.

Queen-scene

Inmiddels timmert de band ook buiten de ‘Queen scene’ aan de weg met een theatertour die binnenkort van start gaat. Jean-Paul: “Ik zit dan toevallig in de muziekjournalistiek, maar verder hebben we allemaal gewoon een baan naast de muziek. Het begint nu wel semi-professioneel te worden want we spelen behoorlijk vaak. Zeker vanaf volgend jaar is het elk weekend prijs.”

Of ze de liedjes nooit eens beu worden? “Queen zit in ons DNA. Het is tijdloze muziek net zoals het werk van de Beatles. Die magie verdwijnt nooit.”