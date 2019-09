Het onzekere leven in het azc in Budel: 'Moeilijk, maar ik ga er doorheen komen'

De familie Bohebi is gevlucht uit Iran na het nemen van een levensgevaarlijke beslissing. In Nederland een futiliteit, in Iran een zekere dood, zeggen ze. Wat die beslissing precies was? Hamid en Sara leggen het uit, maar willen niet dat het in het artikel komt. Angst voor de gevolgen voor hun achtergebleven familie regeert. Hamid en Sara zijn dan ook niet hun echte namen.

Kijk in onderstaande video hoe Sara en Hamid Bohebi wonen en werken op het AZC

'Alles kwijt'

Hamid was een succesvolle goudsmid. Sara huisvrouw. Het leven in Iran was goed, zeggen ze. "We hadden alles, een huis, een auto", vertelt Hamid. "Ik heb bijna 30 jaar gewerkt om mijn eigen zaak op te bouwen. Dat zijn we allemaal kwijtgeraakt. Maar we zijn nu op een veilige plek. We zijn bij elkaar, dat is het enige dat telt."

Sara: "Mensen denken dat vluchtelingen het in hun eigen land niet goed voor elkaar hadden, maar dat is niet waar. Ze kunnen echte problemen hebben en daardoor kunnen ze dan niet anders dan het land verlaten."

Onzekerheid

In Budel zitten 1200 asielzoekers die nog moeten beginnen aan hun asielprocedure. "Die onzekerheid is erg moeilijk, je kunt niet beginnen met je echte leven", zegt Hamid.

De achtergebleven familie wordt gemist. Op een tafeltje in hun kamertje staat een foto van de moeder van Hamid. "Twee maanden geleden is ze overleden. We konden er niet bij zijn. Dat was heel erg, ze was een geweldige moeder."

Sara Bohebi zet schoonmaakpakketjes in elkaar voor de bewoners van het AZC in Budel (Foto: Alice van der Plas)

De sfeer op het azc is best wel goed, zegt Sara. "Maar sommige mensen hebben problemen en kunnen niet makkelijk contact maken. Als iedereen nou gewoon kalm blijft en het rustig aan doet, gaat het veel beter. Dit is maar tijdelijk en niet voor eeuwig. Ik zie het gewoon als een fase in mijn leven, waar ik doorheen ga komen."

Slecht in het nieuws

Regelmatig komt het azc in Budel slecht in het nieuws. Zo hebben omwonenden overlast van asielzoekers, die op het azc in Budel wonen. Maar het is maar een bepaalde groep, benadrukken Hamid en Sara.

"Veel mensen die hier wonen, zijn goede mensen. Vaak erg hoog opgeleid en intelligent. Mensen hebben er soms een heel verkeerd beeld van. Hier zit veel potentie, we kunnen een echte bijdrage leveren aan de maatschappij."