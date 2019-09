Burgemeesters willen structureel geld in strijd tegen drugscriminaliteit

Er moet structureel geld komen voor de aanpak van drugscriminaliteit. Dat schijven meerdere burgemeesters in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is onder meer getekend door Theo Weterings namens de burgemeesters in West-Brabant en door John Jorritsma, namens de burgemeesters in Oost-Brabant.

Het is niet voor het eerst dat de burgemeesters om geld vragen om de drugscriminaliteit aan te pakken. Zo werd in het verleden het Strategisch Beraad Ondermijning opgericht en kwam er een eenmalig ondermijningsfonds waar 100 miljoen in werd gestort. 20,5 miljoen daarvan ging naar Brabant.

“De aanpak vraagt echter van alle betrokkenen continue aandacht en een lange adem”, schrijven de burgemeesters. “De handhavings- en de opsporingscapaciteit bij de politie is onvoldoende. En er is sprake van een toename van het aantal ongebruikelijke financiële transacties. Er is een structureel ondermijningsfonds nodig.”