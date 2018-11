Ruim 20 miljoen naar Brabant om ondermijnende activiteiten van georganiseerde misdaad te bestrijden

Brabant (en ook Zeeland) krijgen daarmee het meeste van alle regio's in Nederland. Er was eenmalig 100 miljoen beschikbaar en overheden en politie konden een plan indienen voor de subsidie. Niet iedereen kreeg geld.

Details geheim?

Wie concreet in Brabant wat precies krijgt is met opzet niet bekend gemaakt. 'Ter bescherming van de operationele belangen van de betrokken diensten', schrijft de minister in een brief aan de tweede kamer. Uit diezelfde brief valt op te maken dat er geld gaat naar de gemeenten die meedoen aan de taskforce, de politie en het RIEC (regionale informatie en expertise centra) Daarmee kan de 'informatiepositie' worden versterkt. Door meer informatie kan beter worden geanalyseerd wat er speelt en hoe een misdaadprobleem aan kan worden gepakt.

Verder lijkt het er op dat er een proef komt in Brabantse probleemwijken om de meldingsbereidheid van de buurtbewoners te verhogen. Waar dit gedaan gaat worden is niet bekend gemaakt.

Ook komt er extra budget voor de bestuurlijke weerbaarheid. Daarmee wordt gedoeld op bijvoorbeeld de training van burgemeesters en wethouders om corruptie buiten de deur te houden.

Bedreigingen en dumpingen

Grapperhaus spreekt in het algemeen van een ernstige en diep in de samenleving gewortelde problematiek. "In het bijzonder van de illegale drugsindustrie, de innesteling ervan in woonwijken en in legale sectoren, het grove geweld, de bedreigingen van bestuurders en overheidsambtenaren, het dumpen van giftig afval in de natuur en in woonwijken en de aanzienlijke hoeveelheden misdaadgeld die circuleren."

Het extra geld van Grapperhaus zal onder meer worden gebruikt om de financiële structuren bloot te leggen die criminelen gebruiken. Er komt een versterkte aanpak van kwetsbare gebieden zoals vakantieparken, het agrarische buitengebied en bedrijventerreinen. En er volgen maatregelen om de autobranche en horeca, waar relatief veel criminaliteit voorkomt, beter af te schermen tegen misdaadgeld. Dit speelt ook in Brabant maar in de kamerbrief staat niets over projecten in onze provincie.

Zware problematiek

Landelijk verdeelt het ministerie van Justitie en Veiligheid 100 miljoen euro, waarvan 85 miljoen euro naar de regio's gaat. Dat Brabant het grootste deel krijgt, heeft volgens Grapperhaus te maken met de 'aard en zwaarte van de problematiek'.

Drugsbendes

Brabant kampt met zware criminaliteit door drugsbendes. De criminelen verdienen bergen geld met hun illegale praktijken en proberen dat op slinkse wijze wit te wassen. Met celstraffen alleen is dat niet tegen te houden, zo is uit het verleden gebleken. Daarom is in 2010 een taskforce opgericht die ook de financiële winsten van de georganiseerde misdaad aanpakt.

Ondermijningswetgeving

De georganiseerde misdaad zal ook juridisch steviger worden aangepakt, kondigt Grapperhaus aan. De minister zal komen met lopende en nieuwe wetsvoorstellen die de aanpak tegen ondermijning ondersteunen.

