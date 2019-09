Hippe happen en nu al polonaise: dit zijn onze weekendtips

Run Bike Run in Tilburg (zondag)

Daar is de Run Bike Run. De naam zegt het al: eerst hardlopen, dan fietsen en dan weer hardlopen. Tussen 10.00 uur en 15.30 uur doen verschillende categorieën bikkels aan dit evenement mee. Start en finish zijn op het wielerparkoers van WV Pijnenburg (Bijsterveldenlaan 3 in Tilburg). Je kan je auto op het parkeerterrein bij de club parkeren.

Afhankelijk van welk onderdeel je doet, betaal je tussen de 16 en 34 euro om mee te doen. Kijken naar de deelnemers is gratis. Dat kan maandag nog een keertje. Een ploeg van het tv-programma Zinderend Zuiden is namelijk bij Run Bike Run aanwezig. Hun verslag zie je vanaf 18.12 uur bij Omroep Brabant.

24 uur Verkadefabriek in Den Bosch (zaterdag en zondag)

Volop bewegen, gebeurt dit weekend ook in Verkadefabriek in Den Bosch. Het 15-jarig bestaan is reden voor een feestje. En het is niet zomaar een verjaardagspartijtje: het is 24 uur lang non-stop film, theater, muziek, dans en goede gesprekken. Ticketprijzen variëren van 10 euro (de nacht) en 45 euro (passe-partout). Supporters van de Verkadefabriek krijgen korting.

Je kan natuurlijk met de auto naar de Verkadefabriek komen maar misschien is het na 24 uur doorhalen verstandiger om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. De Verkadefabriek (Boschdijkstraat 45) ligt op nog geen tien minuten lopen van het station.

De Verkadefabriek in Den Bosch bestaat 15 jaar.

55-jarig jubileum in Berghem (vrijdag, zaterdag en zondag)

Ook in Berghem is er een verjaardagsfeestje dit weekend. Stichting Carnaval Berghem wordt 55 en dat is natuurlijk een prachtig jubileum. Op het Meester Gielenplein is een feesttent neergezet. Daar barst vrijdag om 18.30 uur het verjaardagsfeestje los.

Knollenrijk jubileert | Foto: Stichting Carnaval Berghem

De inwoners van Knollenrijk kunnen naar een receptie, een biercantus, meedoen aan een pubquiz en nog veel meer. De meeste activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar voor bijvoorbeeld het feest op zaterdagavond moet je een kaartje (van 7,50 euro) hebben.

Hippe Happen Festival vanuit de lucht | Foto: organisatie

Hippe Happen Festival in Rosmalen (vrijdag, zaterdag en zondag)

Ook het Hippe Happen Festival in Rosmalen viert een jubileum. Voor de vijfde keer staan er keukens op wielen en is er livemuziek bij het Strandje van de Groote Wielen (Deltaplein 140 in Rosmalen). Vrijdag begint het om 16.00 uur, zaterdag en zondag openen de keukens al om 13.00 uur.

Het Hippe Happen Festival is met de auto bereikbaar, en je kan er ook parkeren (verkeersregelaars wijzen je de weg op P1 en P2), maar het is beter om te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Zo brengt buslijn 4 je tot vlakbij Hippe Happen.

The Vintage Weekend in Oudenbosch (zaterdag en zondag)

Tijdens al die jubilea zullen er ook best wat herinneringen worden opgehaald. Terug in de tijd gaan, kan je dit weekend ook in Oudenbosch doen. Tijdens het Vintage Weekend kan je je helemaal onderdompelen in het verleden. Niet alleen zijn er tientallen kraampjes waar je kan neuzen, er zijn ook workshops en demonstraties.

The Vintage Weekend wordt gehouden aan de Havendijk 10A in Oudenbosch. Zowel op zaterdag als op zondag mag je vanaf 10.00 uur naar binnen. Je hoeft geen entreekaartje te kopen, je loopt gratis naar binnen.

Op maandag kan je nagenieten -of zien wat je gemist hebt- want dan zit er een reportage over The Vintage Weekend in Zinderend Zuiden.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!