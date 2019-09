30.000 joints, 115 kilo softdrugs en een half miljoen aan cash gevonden bij inval Tilburg

Dertigduizend joints, 115 kilo hennep en hasj en meer dan 550.000 euro aan contanten. Deze vondst deed de politie woensdagochtend in twee loodsen aan de Piusstraat in Tilburg. De huurders van de twee loodsen, mannen van 48 en 44 uit Tilburg, zijn aangehouden. Dit heeft de politie vrijdagochtend bekendgemaakt.

Woensdagochtend om halfelf betrad de politie een perceel aan de Piusstraat met daarop twee loodsen. In een van de loodsen werden dertigduizend joints, zeventig kilo hennep en twintig kilo hasj gevonden. In de loods was op dat moment de huurder, een 48-jarige Tilburger, aanwezig. Hij werd aangehouden. In de loods stond ook een kluis. De eigenaar, de aangehouden verdachte, weigerde deze te openen.

In een tweede loods stuitten agenten op een tweede kluis. Daarin lagen meerdere, volgens de politie, 'op het oog dure' sieraden en horloges. In de loodsen stonden ook nog vier motoren en een jetski. De politie vond ook een vuurwapen. De gevonden joints, hennep en hasj zijn in beslag genomen en afgevoerd. Ook de de andere spullen zijn in beslag genomen.

Kluis bewaakt

De kluis die de aangehouden verdachte niet wilde openen, bleef na de vondst door de politie achter in de loods. Dit onder bewaking. In de loop van de nacht van woensdag op donderdag werd in de buurt van de loodsen de tweede verdachte, een man van 44 uit Tilburg, aangehouden. Hij gedroeg zich volgens de politie verdacht in de buurt van de loodsen. Het bleek te gaan om de huurder van de tweede loods.

Toen specialisten de afgesloten kluis donderdagavond wisten te openen, bleek daar 550.000 euro aan contanten in te liggen en 25 kilo hasj. Er kon volgens de politie geen 'deugdelijke verklaring' worden gegeven voor de grote hoeveelheid geld in de kluis. De twee aangehouden verdachten kennen elkaar volgens een woordvoerder van de politie 'heel goed'.

Witwassen

De aangehouden mannen worden verdacht van het bezitten van drugs. De 48-jarige Tilburger wordt daarbij ook verdacht van witwassen. De recherche, waaronder financieel specialisten, doen verder onderzoek in de zaak. De inval werd gedaan in het kader van een gezamenlijke bestuurlijke controle van de gemeente en de politie.

De gemeente Tilburg is al enkele weken bezig met een handhavingsactie speciaal gericht op de controle van opslaglocaties en bedrijfspanden. In samenwerking met de politie wordt in het kader van deze actie gecontroleerd op strafbare en ongewenste feiten.