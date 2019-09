Dierenarts en kopers trokken al jarenlang aan de bel over verwaarloosde pups in Maarheeze

Meerdere mensen wisten hoe slecht de honden en pups eraan toe waren bij de fokker aan de Panweg in Maarheeze. Ook is hier vaker melding van gedaan bij onder meer de Dierenbescherming. Zelfs de dierenarts in het dorp weigerde sinds 2016 om nog langer samen te werken met de fokker. Toch duurde het tot donderdagavond voordat de dieren in beslag werden genomen.

Bij dierenartsenpraktijk Budel-Maarheeze geven ze aan dat ze in het verleden pups en honden van de fokker nakeken en behandelden. In 2016 besloten zij geen zaken meer met hem te doen, vanwege de slechte gezondheid van de honden. Dat hebben ze naar eigen zeggen ook gemeld bij de inspectie.

Ook Sarah Maas uit Someren deed vorig jaar een melding. Zij kocht vier jaar geleden een labradorpuppy bij de fokker. Ze had wel een slecht gevoel bij de fokker, maar hoopte er goed aan te doen door de pup een beter thuis te geven. “De vieze hokken en zo, daar hadden we geen idee van. Maar toch klopte er iets niet. Er was bijvoorbeeld één puppy aan het hoesten. Ik heb er toch één meegenomen en een dag later begon ze al te hoesten, ze zag er niet goed uit. Maar op het moment van de aankoop was ik verblind."

Na controle bij de dierenarts bleek dat hond Moes ondervoed was, mijten en vlooien had en slecht verzorgd was. Na aandringen bij de fokker heeft ze uiteindelijk de helft van de gemaakte dierenartskosten van hem teruggekregen.

Loslopende puppy

Toen Sarah een jaar geleden een Facebookpost voorbij zag komen over een loslopende vermagerde labradorpup in Maarheeze, schrok ze van de gelijkenis met haar eigen hond. “Toen heb ik alsnog een melding gedaan over de situatie van toen”, legt ze uit.

Het is onduidelijk wat er in juli 2018 precies aan de hand was met de loslopende pup, maar verschillende mensen uit de omgeving van Maarheeze meenden dat de situatie niet pluis was en dat de hond afkomstig was van de fokker aan de Panweg.

De vrouw die de pup toen vond en naar de dierenarts bracht, zegt dat de hond later door de arts weer is teruggebracht naar de fokker. "Ik dacht: potverdorie! Ik ben toen verhaal gaan halen bij de dierenarts. Die verklaarde dat de man inderdaad niet goed was voor zijn dieren, maar dat hij ze ook niet mishandelde. Zo kon hij tenminste een oogje in het zeil houden."

De dierenarts wil verder niet reageren op die verklaring.

Meerdere meldingen

De politie bevestigt dat er de afgelopen jaren verschillende meldingen over het specifieke adres zijn binnengekomen, maar kan inhoudelijk niet ingaan op die meldingen. Volgens de dierenartsenpraktijk zijn er ook eerder invallen gedaan, maar ook dat kan de politie niet bevestigen.

De gemeente Cranendonck, waar Maarheeze onder valt, laat weten dat er bij de gemeente geen klachten bekend waren. "Wel is onlangs een zorg geuit over dit adres, maar dit werd niet verder gespecificeerd. De burgemeester heeft dit meteen besproken met de politie, omdat bekend was dat op dit adres ooit iets gespeeld had op het gebied van dierenwelzijn waar de Dierenbescherming bij betrokken was."

Woordvoerder Dik Nagtegaal van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming legt uit hoe het kan dat er na zoveel meldingen, donderdag pas actie werd ondernomen. Hij mag niet op deze individuele zaak ingaan, maar legt uit hoe het in het algemeen werkt.

"Dat is heel moeilijk. Je kunt zeggen dat de wet niet heel duidelijke kaders heeft gesteld. Bij elke misstand moet je kijken welke maatregelen er mogelijk zijn. Dus dat is telkens weer een juridisch gevecht. Het kan voorkomen dat er vaker meldingen over een adres zijn, maar dat de situatie 'niet erg genoeg' is voor de wet om drastisch in te grijpen. Vaak krijgt de eigenaar dan een kans om schoon te maken of een boete. Daarna zijn we weer uitgespeeld. Bij een volgende melding moeten we dan opnieuw aantonen dat er iets mis is. Uiteindelijk stapelt het zich op en zal het OM wel een rechter vinden die zegt: 'nu is het klaar'. Maar dat is niet vaak bij de eerste keer zo."

Omroep Brabant heeft meerdere keren geprobeerd contact te krijgen met de hondenfokker, maar dit is niet gelukt.