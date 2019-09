Toekomst panden Hudson's Bay nog onduidelijk (en hoe gaat het nu met al die oude V&D's?)

Drie oude V&D's werden na het faillissement overgenomen door Hudson's Bay. En hoewel het warenhuis uit Canada al aan heeft aangegeven binnenkort, na twee jaar, weer te vertrekken uit ons land, tasten de eigenaren van de panden nog steeds in het duister. Sommige van hen maken al plannen voor een nieuwe bestemming, anderen wachten af.

Ondertussen zijn op de oude V&D locaties waar géén Hudson's Bay is herrezen nieuwe plannen ontwikkeld en vaak al gerealiseerd. Een overzicht:

De oude V&D in Bergen op Zoom

V&D Bergen op Zoom

Aan de Stationsstraat in Bergen op Zoom wil eigenaar BVR Groep een complex met 45 appartementen en 2000 m² winkelruimte maken. Begin 2020 moet begonnen worden met de ombouw van het oude V&D pand.

Zo zou het Walkwartier er uit kunnen komen te zien (Beeld: Oss.nl).

V&D Oss

Wonen, winkelen en uitgaan. Dat moet er gebeuren in het Walkwartier in Oss. Het oude V&D pand wordt gesloopt en maakt plaats voor een complex met een grote woontoren en veel winkelruimte. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk.

De oude V&D in Roosendaal.

V&D Roosendaal

In Roosendaal zit woonwinkel ‘t Warenhuys in het oude V&D pand. In eerste instantie tijdelijk, maar inmiddels is het huurcontract verlengd.

De V&D-vestiging in Uden (foto: ANP).

V&D Uden

Het grootste restaurant van Uden, Etenstijd, is gevestigd op de eerste verdieping van het voormalige V&D pand aan de Promenade. Op de begane grond zitten meerdere kleine winkels.

De oude V&D in Eindhoven is een 'warehouse of innovation'.

V&D Eindhoven

Geen woonwinkel of restaurant, in Eindhoven huist het Warehouse of Innovation in het oude V&D pand. 'Een arena in voor vragen en oplossingen rondom Smart City, Health, Energy, Food en Mobility' aldus de gemeente. Eigenaar PMT wil graag winkels met daarboven woningen realiseren. "Die plannen zijn nog niet concreet", laat een woordvoerder van PMT aan Omroep Brabant weten.

De oude V&D in Den Bosch, hier zit nu Hudson's Bay (Foto: Wikimedia).

Hudson's Bay 's-Hertogenbosch

Vastgoedondernemer Jos van de Mortel, eigenaar van het Hudson's Bay pand in Den Bosch, heeft nog niets gehoord van de keten over een vertrek uit Nederland. "Als we de sleutel weer hebben moeten we een nieuw plan maken, we zijn nu aan het inventariseren", zo laat hij weten. Woningen zijn volgens De Mortel geen optie: "Zo'n pand is het niet."

Hudson's Bay in Tilburg (Foto: architectenbureau Rijnboutt).

Hudson's Bay Tilburg

Ook Tilburg wacht nog op een officieel bericht van het warenhuis. Alle opties liggen nog open volgens eigenaar Wereldhave: winkels, kantoren, maar ook (studenten)woningen behoren tot de mogelijkheden.

Kort voordat Hudson's Bay open ging. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision Mediaprodukties).

Hudson's Bay Breda

Bij Kroonenberg Groep, de eigenaar van het pand in Breda, hebben ze alle vertrouwen in de toekomst . "We denken er over na en zien geen problemen voor de toekomst", laat een woordvoerder weten.