René Bastiaanse stopt als directeur BHIC en gaat met pensioen, maar wandelen? Nee nee!

"Met mij gaat het goed hoor, maar ik raak op gevorderde leeftijd", legt Bastiaanse (66) uit. "Ik ontvang al twee jaar pensioen. Dat ik überhaupt nog werk, is heel erg mooi. Maar op een gegeven moment moet daar natuurlijk wel een eind aan komen, hè? In 2020 werk ik hier achttien jaar. Dan is het goed als er weer eens verjonging komt."

Stilzitten

Hij hoefde niet lang na te denken voordat hij het besluit om te stoppen nam. "Mmm, nee. Het bestuur vroeg een paar jaar geleden: kun je nog wat langer blijven? Daar heb ik echt met heel veel plezier ja op gezegd. Maar op een gegeven ogenblik moeten anderen ook een kans krijgen. Van de organisatie hoef ik niet weg en van het bestuur ook niet. Maar ik denk dat het goed is om plaats te maken voor een nieuw iemand."

Grote vraag is wat Bastiaanse met zijn aanstaande vrije tijd gaat doen. "Ja, nou... Dat is een goede vraag", glimlacht Bastiaanse. "In alle eerlijkheid weet ik dit nog niet. Ik begin daar nu langzamerhand een beetje over na te denken. Stilzitten past helemaal niet bij me. Als ik niks ga doen, word ik vervelend en daar wordt het thuisfront heel erg vervelend van. Dus..." Hij wijst erop dat hij kort geleden nog een film heeft gemaakt over de Zusters Franciscanessen in Veghel, in het kader van hun 175-jarig bestaan. Misschien dat hij vaker aan dit soort projecten gaat meewerken? "Ach, we zien wel."

Wandelen

Met zijn achtergrond als presentator van het tv-programma De Wandeling - waarin hij samen met cameraman Leon Hagedoorn op boeiende wijze de Brabantse natuur, cultuur en geschiedenis in beeld bracht - in gedachten zou je kunnen denken dat hij van de tijd die nu vrijkomt, gebruikmaakt om mooie tochten te maken. Maar dat is hij niet van plan. Lachend: "Nee nee, ik ben niet zo'n heel grote liefhebber van wandelen. Met iemand die aardig is, zoals Leon, maakt het me allemaal niks uit. Maar verder ben ik niet zo'n wandelaar!"