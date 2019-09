Evenementen afgelast vanwege onstuimige zondag: 'We kunnen de veiligheid niet garanderen'

"Een depressie trekt zondag over het land en dit gaat gepaard met flink wat regen en wind", vertelt Huirne. "De wind waait vrij krachtig, misschien krachtig in het westen van de provincie. We krijgen te maken met windkracht vijf tot zes, met flinke windvlagen. Er valt ook veel regen. De zon gaan we dan helemaal niet zien."

Liempde Swingt

De organisatie van Liempde Swingt, dat zondag voor het eerst zou worden gehouden, besloot daarop het muziekfestijn - dat in de buitenlucht zou plaatsvinden - af te gelasten. "De bedoeling is om Liempde Swingt nu in het voorjaar van 2020 te organiseren", laat een woordvoerder van D’n Liempdsen Herd - een van de twee organisatoren - weten.

In Roosendaal gaat het Roosendaals Treffen zondag niet door. "De slechte weersverwachtingen - regen en wind - zijn reden voor dit moeilijke besluit geweest", laat cultuurwethouder Toine Theunis weten.

"Vooral vanwege de te verwachten harde wind kan de gemeente de veiligheid niet garanderen." Hij benadrukt dat de gemeente het 'heel jammer vindt' om dit besluit te nemen. "Helemaal omdat het Roosendaals Treffen vorig jaar om dezelfde reden niet kon doorgaan."

Tractorpulling

De onstuimige zondag die wordt verwacht, is voor de organisatie van de tractorpullingwedstrijd in Halsteren reden om ook die wedstrijd te cancellen.

"Dit omdat het terrein onbegaanbaar wordt. Desondanks zullen wij zaterdagavond een knallend feest neerzetten", laat de organisatie weten. "Samen met DJ van de V., Feest Dj- Mark en feestband The Euros gaan we er een mooie en grootse feestavond van maken."

Een pittig exemplaar

Zaterdag overdag krijgen we een mix van wolkenvelden en zonneschijn, vertelt Britta van Gendt van Weer.nl. De meeste buien worden volgens haar zaterdagmiddag verwacht.

"Daar kan best wel even een pittig exemplaar tussen zitten", vertelt Van Gendt."Dan regent het echt even stevig door. Misschien krijgen we aan het eind van de middag een klap onweer hierbij, maar niet op grote schaal."