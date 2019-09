Vintage liefhebbers kunnen hun lol op in Oudenbosch [FOTO'S]

Eindeloze tafels vol servies, kleding, curiosa en brocante in alle kleuren van het spectrum. Liefhebbers van ‘vroeger’ komen dit weekend volledig aan hun trekken in Oudenbosch bij het Vintage Weekend aan de Havendijk.

Want of je nou op zoek bent naar vintage kleding, zo’n oude bakelieten telefoon, sieraden of een lekkere vibe, het is allemaal ruimschoots aanwezig. Ook de liefhebbers met een eigen kraam genieten volop.



De tekst gaat verder onder de beelden van onze fotograaf.



'Heerlijk'

Zoals Felix en Monique van Dijck uit Wagenberg bijvoorbeeld. Groot geworden met een eigen groothandel ging het roer recentelijk om. Inmiddels leveren ze door het hele land prachtige interieurs met een landelijk Engels accent.

“Even wat anders dan zeven dagen in de week werken”, zegt Felix, terwijl zijn echtgenote rondloopt met zelfgemaakte hapjes. “Nu staan we continu in contact met echte mensen in plaats van bedrijven. Heerlijk.”

Geloofsverkoop

Een paar kraampjes verderop staan genoeg Jezus- en Mariabeelden voor een hele woonwijk. Ze zijn afkomstig uit het ouderlijk huis van Mira Heesbeen uit Noordhoek, die samen met haar partner Marcel een stukje inboedel van de hand probeert te doen. “Wij verkopen hier letterlijk het geloof”, schatert ze.

Het Vintage Weekend in Oudenbosch is tot zondag 17.00 uur geopend.