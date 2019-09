Floor Jansen flikt het weer: voor de vijfde keer kippenvel, nu door Shallow

De zegetocht van de van origine Brabantse zangeres lijkt maar niet te stoppen. Tot een paar weken geleden was ze een grote onbekende in ons land, wat dankzij het tv-programma De Beste Zangers nu veranderd is. Al wekenlang blaast ze alle medekandidaten omver met haar zangkwaliteiten. De nummers die ze zong in De Beste Zangers, werden op YouTube al enkele miljoenen keren bekeken.





'Gewoon uit Brabant'

Floor Jansen werd geboren in Goirle en ze woont met haar man en dochter in Zweden. Haar muzikale carrière begon gewoon hier in het Brabantse, want ze zat namelijk in de allereerste klas van de Rockacademie in Tilburg en gaf ook zangles in Brabant. Ze maakte over de hele wereld furore met metalband After Forever. Hier onbekend, maar wereldwijd een hit. Om een indruk te geven: de videoclip van de Finse band Nightwish met Floor als zangeres werd op YouTube bijna 61 miljoen keer bekeken.



Zaterdagavond bewees de Brabantse opnieuw een top zangeres te zijn, met een heel gevoelig, klein gehouden uitvoering van Lady Gaga’s hit Shallow.

