Vrouwen bedreigd met mes en beroofd in Veldhoven, een slachtoffer gewond

Bij de David Lloyd-sportschool in de Peter Zuidlaan in Veldhoven zijn twee vrouwen zaterdagnacht met geweld beroofd. Dat meldt de politie. Een van de slachtoffers raakte gewond.

Twee verdachten spraken de vrouwen rond halfdrie aan en dreigden met een mes en een taser. Ze moesten alles wat ze bij zich hadden afgeven. Ook hun scooter en fiets.

Een van de twee slachtoffers liep een steekwonden op in haar zij. Haar verwondingen lijken volgens een politiewoordvoerder mee te vallen. "Maar ze moest wel worden nagekeken in het ziekenhuis."

Signalement

Een van de daders is een licht getinte man met zwart haar. Hij heeft donkere ogen, droeg een blauwgroene zakdoek voor zijn mond en heeft een normaal tot dun postuur. Hij is 1,70 meter lang, droeg een donkere trui zonder opdruk, een donkere broek en zwarte gebreide handschoenen. Hij sprak volgens de politie 'Nederlands met straattaal'. Ook de tweede verdachte spreekt volgens de politie straattaal.

De scooter die is gestolen, is een rode Vespa met appeltjesopdruk. De fiets die werd meegenomen is grijs van kleur.