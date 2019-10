In Overloon veroverden de Amerikanen meter voor meter, dankzij luchtsteun

De Amerikanen rukken op naar Overloon maar het gaat moeizaam. De Duitse 107e panzer-brigade zet in Overloon de Panthertank in. De tank van deze brigade is eerder in actie geweest bij Son en Veghel.

Het is tijd voor geallieerde luchtsteun. 33 Typhoon-jachtvliegtuigen worden opgeroepen van een Belgisch vliegveld. De geallieerden markeren eerst de doelen met rode fakkels. Daarna gooien de vliegtuigen bommen (‘500-ponders’) op de Duitse stellingen. Of het echt effect heeft is onduidelijk.

Niet alle piloten keren veilig terug. De Duitsers schieten bij Overloon een Amerikaans toestel neer en piloot William Grounds sterft in de crash. Hij wordt -zoals veel militairen in de oorlog- gewoon tijdelijk langs de kant van de weg begraven.

Overal verliezen de Amerikanen tanks, zeker 10 alleen al vandaag. Maar ze slagen er deze dag wel in om de vijand te verjagen uit de bossen tussen Stevensbeek en Overloon.

Panthertank: bleef na de strijd in Overloon en staat in het Oorlogsmuseum

Overloon en omgeving zijn ontruimd. Iedereen is weg. Veel vluchtelingen zitten in de omgeving bij familie en op boerderijen maar als die ook onder vuur komen te liggen moeten ze opnieuw maken dat ze wegkomen. Iedereen in Holthees, Maashees en Smakt slaat op de vlucht.

Op 2 oktober in de avond krijgen de Amerikanen Vortum-Mullem in handen.

West-Brabant

Moeizaam gaat ook de geallieerde opmars verderop aan het front. Ten zuiden van Baarle-Nassau worden de Polen tegen gehouden door de gevreesde Duitse flakkanonnen ('88') die wel 12 kilometer ver kunnen schieten. Ze verliezen tank na tank.

De geallieerde luchtmacht moet eraan te pas komen en beschiet de Duitsers met raketten. Met succes. De Polen kunnen verder. Naar Nederland.

De kranten van 1944

