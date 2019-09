Het is officieel: Waspik kan eindelijk vlaggen met de eigen dorpsvlag

Het is officieel: Waspik heeft zijn eigen vlag. De eerste eigen dorpsvlag werd zaterdag overhandigd aan zwemmer Maarten van der Weijden, die aansluitend ook het bedrag bekend maakte dat de verkoop van de vlaggen heeft opgebracht. De verkoop van de vlaggen bracht ruim zeventienhonderd euro op en werd in de vorm van een cheque overhandigd aan de zwemmer, die zelf ook in het dorp woont.

De vraag naar een eigen dorpsvlag ontstond afgelopen zomer na de huldiging van de zwemmer in zijn woonplaats. Speciaal voor die gelegenheid hadden Anita Langermans en Rianda Sprangers twee (niet bestaande) Waspikse dorpsvlaggen in elkaar geknutseld. Na de huldiging ging het los: heel Waspik wilde ook zo’n vlag hebben.

Dorpsvlag enorm gewild

In totaal gingen er 360 vlaggen en vijftig vaantjes over de toonbank. Van de opbrengst kon ruim zeventienhonderd euro worden overgedragen aan de Maarten van der Weijden foundation. “Da’s veel. Dit hadden we toch nooit verwacht. Hier zijn we echt trots op”, vertelt een glunderende Rianda Sprangers bij de bekendmaking van het bedrag.

Ook Maarten van der Weijden zei in een dankwoord trots te zijn op de inwoners van Waspik. Overigens heeft de zwemmer wel een klein probleempje omdat hij aan zijn huis – naar eigen zeggen – geen vlaggenstokhouder heeft zitten om de Waspikse vlag te kunnen uitsteken.