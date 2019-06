Held Maarten van der Weijden groots gehuldigd in Waspik

Maarten van der Weijden werd vrijdagavond in zijn woonplaats Waspik gehuldigd voor zijn heroïsche zwemprestatie van maandag. Duizenden mensen uit Waspik, maar ook uit andere delen van het land, waren toegestroomd om de zwemmer een heldenonthaal te geven.

Rond vijf uur stroomden de eerste fans al binnen in het centrum van Waspik. Om zes uur begon Van der Weijden eerst aan een ereronde door het dorp. Langs de hele route het vol met mensen die hun eer wilden betuigen. Ook mocht Van der Weijden op meerdere plekken

Om half acht kwam de stoet aan bij Cultuurcentrum Den Bolder waar de officiële huldiging was. Daar werd ook bekend dat de zwemmer het enorme bedrag van 6,1 miljoen euro heeft opgehaald met zijn inspanningen.

'Hartstikke tof'

Van der Weijden genoot volop van de aandacht: "Het voelde een beetje als Koningsdag. Ik wist niet dat Waspik zoveel koren had. Ik vond het heel gezellig en leuk." Zijn vrouw Daisy waande zich 'royalty'. "Het was in Friesland al een feestje. Maar hier gaat het gewoon door. Op elke hoek van de straat staan fans. Echt hartstikke tof dit."

Van der Weijden had ook nog een wijs advies: “Als je iets heel graag wil en het lukt niet, dan mag je het best nog een keer proberen.”

