Boeren gaan massaal demonstreren in Den Haag: 'Desnoods met tractor over snelweg'

“Hierover hebben we nog overleg”, vertelde Van der Wielen zondag in KRAAK., het praatprogramma op Omroep Brabant. "Ga er maar vanuit dat het een verkeerschaos zal worden. De kortste weg is de makkelijkste, maar officieel mag je met een tractor niet over de snelweg. Maar ook als we over de N-wegen gaan rijden, zullen we zichtbaar zijn, omdat ik een grote opkomst verwacht."



Eerder enorm protest tegen Braks

In 1990 werd het verkeer in ons land voor het laatst lam gelegd doordat boeren massaal met hun trekker naar Den Haag waren gereden. Ze wilden toen hun ongenoegen uit over het beleid van de toenmalige minister van Landbouw, de uit Sint-Michielsgestel afkomstige Gerrit Braks.



'Altijd dat verdomhoekje'

Van der Wielen is één van de kartrekkers van Farmers Defence Force, een actiegroep, die werd opgericht nadat demonstranten uit binnen- en buitenland een varkenshouderij in Boxtel hadden bezet. Het protest was de druppel die bij tal van agrariërs in ons land de emmer liet overlopen. Ze zijn het zat dat ze continu, naar hun zeggen, in het verdomhoekje worden geplaatst.

Hun eerste actie is de betoging van dinsdag. “Ik reken op meer dan tweeduizend tractoren die naar Den Haag zullen afreizen en misschien wel vijftienduizend deelnemende boeren", vertelt Van der Wielen. "Wij worden verantwoordelijk gesteld voor een milieuprobleem, waarvan wij niet de oorzaak zijn. Ook heeft de consument niet in de gaten wat wij allemaal produceren en hoe belangrijk wij zijn. Wij zijn een innoverende sector en worden niet voor niets de beste boeren van de wereld genoemd.”



Eventueel andere acties

Van der Wielen maakt duidelijk dat hij en zijn kompanen dinsdag niet uit zijn op een confrontatie. “Er is geen aanleiding om allerlei agressieve acties uit te gaan voeren. We willen een eisenpakket neerleggen en hopen dat hieraan gehoor wordt gegeven. Als dat niet gebeurt, dan komen er andere acties, maar daar kan ik nog geen zinnig woord over zeggen.”



Eerst de demonstratie van dinsdag: "Het wordt gigantisch. We vertrekken met zijn allen rond drie uur 's nachts. Hoe lang we erover doen? Ik heb er geen flauw idee van. Ik denk een uurtje of zes, zeven."



Toekomst sector op het spel

Van der Wielen is één keer eerder de barricaden opgegaan. "Dat was in de jaren tachtig. Toen reden we naar het provinciehuis in Den Bosch om daar te demonstreren tegen het streekplan." Nu gaat het over de toekomst van de hele sector.



"Wij moeten bloeden voor het stikstofprobleem, terwijl wij juist hard nodig zijn om de uitstoot van stikstof te voorkomen. Er zijn plantjes die er niet goed tegen kunnen, maar het overgrote deel van de flora kan er goed mee overweg. Het is allemaal niet zo ingewikkeld: de stikstofdioxide die het verkeer en de industrie voortbrengen, die is pas schadelijk."