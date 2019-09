Jubileumfestival Verkadefabriek massaal bezocht: ‘Maar dit gaan we niet ieder jaar doen’

Met onder meer een 24-uurs dansmarathon en non-stop film- en theatervoorstellingen vierde De Verkadefabriek in Den Bosch dit weekend het vijftienjarige jubilieum. Het feestprogramma werd zaterdagmiddag geopend met een huislied, waarbij directeur Jan van der Putten en cultuurwethouder Mike van der Geld als voorzangers fungeerden. Ook werd een boek over vijftien jaar Verkadefabriek gepresenteerd.

Daarna ging het los. In de zalen, maar ook in de foyer en alle andere ruimtes van de voormalige koekjesfabriek werd er gedanst, gezongen en geacteerd. Wilfried de Jong, Theo Maassen, Sanne Wallis de Vries, Spinvis, Nasrdin Dchar. Zomaar wat namen die acte de présence gaven op dit jubileumfeestje.

Stug volhouden

Directeur Jan van der Putten ziet het, met kleine oogjes aan het begin van de zondagmiddag, allemaal met genoegen gebeuren. De publieke opkomst is prima en het programma vindt hij uitdagend voor zowel de bezoekers als de medewerkers van De Verkadefabriek.

“We zijn de hele nacht doorgegaan en het duurt nog een paar uurtjes, maar we houden stug vol. Zaterdag is goed verlopen. Het was hartstikke druk en vannacht is er gewoon doorgedanst en hebben mensen nog films gekeken. Alle leeftijden door elkaar, dus het is een groot feest.”

Ligbioscoop

Terwijl jongens en meisjes in zwemkostuum zwembewegingen ‘mimen’ in de hal en even verderop het ene dansgezelschap het andere aflost voor de non-stop dansmarathon, komt een stel gehaast binnen.

“We waren hier gisteren al. Hebben van alles gezien en hebben vannacht tot slot nog in de ligbioscoop een film bekeken. Zijn toen thuis even gaan slapen en nu zijn we er weer. We komen hier graag voor de sfeer en het diverse programma. Dan willen we van zo’n weekend als dit natuurlijk volop genieten.”

Ieder jaar?

Even verderop is de clubzaal al goed gevuld voor de stand up comedians van dienst. Op het ongebruikelijke tijdstip van 11.00 uur in de ochtend. Voor veel bezoekers maakt dat niet uit.

“We komen eigenlijk voor Spinvis, maar om dit mee te pikken is mooi meegenomen. Zo’n non-stop programmering is wel een toegevoegde waarde, want je stapt nu makkelijker ergens binnen. Wat mij betreft mag dit wel ieder jaar."

Die geluiden zijn er dit weekend meer te horen in De Verkadefabriek. Waarom niet vaker zo’n gevarieerd 24-uurs festival? Het publiek lijkt dat wel te zien zitten, Jan van der Putten houdt nog wat slagen om de arm.

“Bij ons tienjarige jubileum hebben we dit ook gedaan en hoorden we dezelfde geluiden. Maar misschien moeten we dit toch maar bewaren, want het is ook wel een aanslag op alle medewerkers die er enorm veel werk aan hebben. En het is toch ook wel leuk om er naar uit te kunnen kijken in plaats van ieder jaar te doen.”