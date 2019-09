Hoogerheide in spanning: wordt Mathieu van der Poel wereldkampioen?

Voorlopig ziet alles er goed uit voor topfavoriet Van der Poel. De eerste helft van de lange koers heeft hij zonder al te veel problemen overleefd. En met al die de regen in Engeland heeft het wel iets weg van een veldrit, dus dat zou Van der Poel wel moeten liggen.

In de kroeg of langs de route

De heren (en een enkele dame) die zich verzamelen in de dorpskroeg, zijn zonder uitzondering fan van 'hun' Mathieu van der Poel. De meeste zijn ook lid van de officiële supportersclub van Mathieu en zijn broer David. Een aantal andere supportersclubleden staan in Engeland langs de route.

Het vertrouwen in een goede afloop is groot. Even zijn er wat zorgen als de vroege kopgroep flink wat ruimte krijgt, maar al snel wordt duidelijk dat die kopgroep geen bedreiging gaat zijn.



Gebrek aan beelden

Op tv naar het WK wielrennen kijken is nog niet zo makkelijk. Door het slechte weer in Engeland kunnen de helikopters niet vliegen en zijn er dus geen luchtbeelden. Maar ook de beelden vanaf de motor vallen halverwege de koers weg, omdat het vliegtuig dat voor de verbindingen zorgt moet bijtanken.

Bij gebrek aan wedstrijdbeeld wordt er alvast gefilosofeerd over het volgende wereldkampioenschap waar Mathieu van der Poel aan meedoet: het WK veldrijden, over een paar maanden in Zwitserland. Want ook daar gaat een flinke delegatie uit Hoogerheide naartoe. En ook daar wil Van der Poel weer wereldkampioen worden.

De fans van Mathieu van der Poel in Café Boulevard in Hoogerheide.

