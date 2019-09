Mathieu van der Poel haakt af in finale wegwedstrijd om wereldtitel, Hoogerheide teleurgesteld

Mathieu van der Poel leek op weg om wereldkampioen op de weg te worden, maar richting het einde van de koers leek het licht uit te gaan bij de fietser uit Hoogerheide. "Hij is ook maar een mens. Maar wel een heel mooi mens", klinkt het in Café Boulevard in zijn geboortedorp. Fans van Van der Poel hebben zich daar verzameld om samen naar het WK wielrennen te kijken.

Alles zag er goed uit voor topfavoriet Van der Poel. Hij was in de aanval en maakt een sterke indruk. En met al die de regen in Engeland heeft de koers wel iets weg van een veldrit, dus dat zou Van der Poel wel moeten liggen. Maar richting het einde van de rit leek het licht bij de sporter uit Hoogerheide uit te gaan. Het duurde zelfs niet lang voordat hij werd achtergelaten door het peloton.

In de kroeg of langs de route

In Hoogerheide leidt dat vooral tot ongeloof. De heren (en een enkele dame) die zich verzamelen in de dorpskroeg, zijn zonder uitzondering fan van 'hun' Mathieu van der Poel. De meeste zijn ook lid van de officiële supportersclub van Mathieu en zijn broer David. Een aantal andere supportersclubleden staan in Engeland langs de route. Inmiddels is de sfeer bedroefd.

Overal in de kroeg overheersen de bedroefde gezichten. Niemand zag dit aankomen. “Ik dacht: hij gaat zo demarreren. Maar hij demarreerde de verkeerde kant op. Misschien te weinig gegeten", suggereert een van de bezoekers.

Gebrek aan beelden

Op tv naar het WK wielrennen kijken was trouwens nog niet zo makkelijk. Door het slechte weer in Engeland konden de helikopters niet vliegen en waren er dus geen luchtbeelden. Maar ook de beelden vanaf de motor vielen halverwege de koers een poos weg, omdat het vliegtuig dat voor de verbindingen zorgt moest bijtanken.

Bij gebrek aan wedstrijdbeeld werd er alvast gefilosofeerd over het volgende wereldkampioenschap waar Mathieu van der Poel aan meedoet: het WK veldrijden, over een paar maanden in Zwitserland. Want ook daar gaat een flinke delegatie uit Hoogerheide naartoe. En ook daar wil Van der Poel wereldkampioen worden.

