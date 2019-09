Mathieu van der Poel haakt af in finale wegwedstrijd om wereldtitel, supporters teleurgesteld

De Nederlandse favoriet moest in de laatste ronde op 13 kilometer van de finish lossen uit de kopgroep. Alles zag er net daarvoor nog goed uit voor topfavoriet Van der Poel. Hij was in de aanval en maakt een sterke indruk. En met al die de regen in Engeland heeft de koers wel iets weg van een veldrit, dus dat zou Van der Poel wel moeten liggen.

'Ik wilde mijn eerste WK wel uitrijden'

Maar richting het einde van de rit leek het licht bij de sporter uit Hoogerheide uit te gaan. Het duurde zelfs niet lang voordat hij werd achtergelaten door het peloton. "Ik zat in de goede groep, op de plek waar ik moest zitten om wereldkampioen te kunnen worden. Maar opeens was het op", keek hij bij de teambus van de Nederlanders terug op een zeer opmerkelijk moment.

Van der Poel stond bijna stil op het hellende stuk aan het begin van de slotronde, zijn medevluchters reden zo bij hem weg waarna niet veel later de Deen Mads Pedersen de wereldtitel veroverde. "Ik heb niet echt een verklaring. Ineens ging het licht uit. Ik heb dit nog nooit meegemaakt", vertelde Van der Poel, inmiddels opgewarmd na een warme douche. Een kleine 11 minuten na de winnaar was hij alsnog als 43e gefinisht. "Ik wilde mijn eerste WK wel uitrijden."



Bekijk hier de reactie van de supporters in Harrogate en van Mathieu zelf

Ongeloof in Harrogate

In de speciaal opgerichte Oranje Fanzone in Harrogate was de verbijstering groot. "Dat verwacht je toch niet. Hij leek op weg naar de titel", zegt een supporter uit Uden. "Maar hij heeft een fantastische prestatie geleverd. Hij heeft de koers gekleurd. En dit kan natuurlijk gebeuren."

"Het is natuurlijk wel een prachtig WK geweest. Veel medailles gewonnen en vandaag een prachtige koers gezien", stelt een andere Mathieu-fan. Toch is de sfeer minder uitgelaten dan een dag eerder toen Annemiek van Vleuten de titel pakte. Een biertje wordt er nog wel gedronken, maar de uitgelaten stemming is weg.

In de kroeg of langs de route

"Hij is ook maar een mens. Maar wel een heel mooi mens", klinkt het in Café Boulevard in zijn geboortedorp. Fans van Van der Poel hebben zich daar verzameld om samen naar het WK wielrennen te kijken. De heren (en een enkele dame) die zich verzamelen in de dorpskroeg, zijn zonder uitzondering fan van 'hun' Mathieu van der Poel.

De meeste zijn ook lid van de officiële supportersclub van Mathieu en zijn broer David. Een aantal andere supportersclubleden staan in Engeland langs de route. Inmiddels is de sfeer bedroefd.

Overal in de kroeg overheersen de bedroefde gezichten. Niemand zag dit aankomen. “Ik dacht: hij gaat zo demarreren. Maar hij demarreerde de verkeerde kant op. Misschien te weinig gegeten", suggereert een van de bezoekers.



Gebrek aan beelden

Op tv naar het WK wielrennen kijken was trouwens nog niet zo makkelijk. Door het slechte weer in Engeland konden de helikopters niet vliegen en waren er dus geen luchtbeelden. Maar ook de beelden vanaf de motor vielen halverwege de koers een poos weg, omdat het vliegtuig dat voor de verbindingen zorgt moest bijtanken.

Bij gebrek aan wedstrijdbeeld werd er alvast gefilosofeerd over het volgende wereldkampioenschap waar Mathieu van der Poel aan meedoet: het WK veldrijden, over een paar maanden in Zwitserland. Want ook daar gaat een flinke delegatie uit Hoogerheide naartoe. En ook daar wil Van der Poel wereldkampioen worden.

