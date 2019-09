Marjan zat maanden vast voor een moord die ze niet pleegde: 'Je imago is kapot'

In 1996 werd de 3-jarige peuter Robin dood gevonden op de vuilstortplaats in Zevenbergen. Haar overbuurvrouw Marjan werd al snel opgepakt op verdenking van moord, en belandde in de cel. Onschuldig, zo bleek na ruim drie maanden. Over die periode en alles wat er daarna gebeurde schreef Marjan Gorissen een boek: "Ik had gehoopt dat de nachtmerrie na mijn vrijlating voorbij was, het tegendeel bleek waar."

De dood van Robin zorgde in 1996 voor enorm veel ophef. Lichaamsdelen van de peuter werden gevonden op een vuilstortplaats, haar moeder beschuldigde direct de overbuurvrouw en oude vriendin, Marjan Gorissen. Die werd hierop gearresteerd. In de talkshow KRAAK vertelde ze over het boek dat ze twintig jaar later heeft geschreven over de zaak.

Moe en verdrietig

Wat doet het met een mens als je onschuldig vast komt te zitten? Gorissen: "Je gelooft het niet, het is bizar. Maar je weet ook dat je in actie moet komen. Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld, maar op een gegeven moment knakte ik wel. Ik was zo intens moe en verdrietig."

103 dagen lang werd de toen 21-jarige Gorissen ondervraagd door de politie. Ze was hoogzwanger toen ze gearresteerd werd, uiteindelijk bevalt ze tijdens haar gevangenschap van een zoon. Op een foto zien we de rechercheur die haar verhoorde, met de baby op schoot zitten.

Waar rook is, is vuur

Uiteindelijk blijkt de overbuurvrouw zelf haar kind om het leven te hebben gebracht. Na Marjans vrijlating hoopt ze weer door te kunnen met haar leven. "Ik was in de veronderstelling dat het oké was, dat het na een nare periode weer goed was. Maar dan krijg je te maken met heel veel obstakels en die kan ik in één woord samenvatten: vooroordelen."

"Mensen denken waar rook is, is vuur. Ze willen niet me je geassocieerd worden, dat merk je in je omgeving", verelt ze. Haar werkgever ABN Amro ontslaat haar. Wel krijgt ze een schadevergoeding van 70.000 euro. "Ik vind dat bedrag niet echt in verhouding, je imago is kapot. Je hebt gewoon geen imago meer", zegt ze daarover.

Bekijk hier het interview met Marjan Gorissen in KRAAK:

Drugs en feesten

In 'De verdwijning van Robin' beschrijft Gorissen de dramatische gebeurtenissen. Over de overbuurvrouw die zodra ze haar onder ogen komt spontaan alles bekent, de periode van drugs en feesten waarmee ze haar gedachten stil probeert te leggen, en hoe de geboorte van haar dochter en voor zorgde dat ze de heftige periode eindelijk af kon sluiten.

Gorissen hoop met haar boek steun te bieden aan mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. Ook pleit ze voor meer aandacht voor mensen die na een onterechte detentie vrij komen: "Er moet een vangnet zijn. Hoe ga je om met vooroordelen, wat als je je baan verliest?"