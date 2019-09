Dode vrouw gevonden in huis Tilburg, partner opgepakt

Veel hulpdiensten op de been in Tilburg waar in een huis een dode vrouw werd gevonden. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG -

In een huis aan de Kastrupstraat in Tilburg is maandagochtend een dode vrouw gevonden. Dit meldt de politie. De man of vriend van de vrouw is als verdachte aangehouden. Een politiewoordvoerder geeft aan 'ernstig rekening te houden met een misdrijf'.