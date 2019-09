Vaker problemen in huis Tilburg waar dode vrouw gevonden is: 'Ze hadden wekelijks ruzie'

Veel hulpdiensten op de been in Tilburg waar in een huis een dode vrouw werd gevonden. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG -

De politie stond wekelijks aan de deur van het huis in Tilburg waar maandag een dode vrouw werd gevonden. Dit vertellen meerdere buren in de Kastrupstraat in Tilburg. De twee zouden volgens mensen in de straat wekelijks enorme ruzie hebben. De man of vriend van de vrouw werd maandag thuis opgepakt. De politie bevestigt dat het adres aan de Kastrupstraat voor hen een bekend adres is.