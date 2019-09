Dode vrouw onder verdachte omstandigheden gevonden in huis Tilburg, doodsoorzaak nog onbekend

Veel hulpdiensten op de been in Tilburg waar in een huis een dode vrouw werd gevonden. (Foto: Jack Brekelmans)

In een huis aan de Kastrupstraat in Tilburg is maandagochtend een dode vrouw gevonden. De man of vriend van de vrouw is als verdachte aangehouden.

In een huis aan de Kastrupstraat in Tilburg is maandagochtend een dode vrouw gevonden. Dit meldt de politie. De man of vriend van de vrouw is als verdachte aangehouden. Een politiewoordvoerder geeft aan 'ernstig rekening te houden met een misdrijf'.

"Maandagochtend kregen we eerst de melding van een reanimatie op dit adres", vertelt een woordvoerder. Later bleek er volgens hem mogelijk meer aan de hand te zijn. "Vervolgens hebben we alle registers opengetrokken."

Doodsoorzaak nog niet bekend

Over de doodsoorzaak van de vrouw van in de dertig is maandagmiddag nog niks bekend. Hierover moeten onder meer gespecialiseerde artsen uitsluitsel geven. "Dan weten we of het om een misdrijf gaat of dat sprake is van een natuurlijk overlijden", zegt de politie.

De verdachte werd in het huis aan de Kastrupstraat aangehouden. Hij zit vast en zal als verdachte worden gehoord. Twee volwassen medebewoners, die maandagmorgen in het huis in Tilburg waren, worden als getuigen gehoord. Wanneer zij er behoefte aan hebben, krijgen zij slachtofferhulp aangeboden.

Reacties in de straat

Buren reageren geschrokken, maar niet echt verbaasd op wat er maandag in hun straat is gebeurd. Het stel had 'wekelijks enorme ruzie', vertellen meerdere mensen in de straat. De politie zou er vaker aan de deur hebben gestaan. De politie geeft aan wel vaker op het adres te zijn geweest, maar om privacyredenen kan ze daarover verder niets melden.

In de loop van de maandagochtend werd het huis aan de Kastrupstraat met schermen aan het zicht onttrokken. Forensisch en tactisch rechercheur begonnen toen hun onderzoek. Ook werd er onder leiding van de Rechter-Commissaris huiszoeking gedaan.